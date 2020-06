Nero a metà/ Anticipazioni 10 giugno: Alba sceglierà Malik o Riccardo?

Pubblicità

NERO A METÀ, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, mercoledì 10 giugno 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Nero a metà, in replica. Saranno il settimo e l’ottavo, dal titolo “Una canzone per te” e “Una famiglia tranquilla“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Alba (Rosa Diletta Rossi) continua a pensare a Malik (Miguel Gobbo Diaz) per tutta la notte e lo rivede solo il giorno successivo. Vicino a castel Sant’Angelo è stato ritrovato il corpo di una donna. Intanto, la Carta (Antonia Liskova) continua a sospettare di Carlo (Claudio Amendola) per l’omicidio Bosca e accetta di mettergli alle costole un uomo di fiducia, Malik. Alba invece realizza che la vittima ha subito un trapianto e grazie a questo indizio la squadra riesce a darle un nome. Intanto, Cinzia (Margherita Vicario) ha una piccola emmorragia e deve essere ricoverata, ma tutto si risolve per il meglio. La pista invece si concentrano sull’ex della vittima: Malik scopre che i due si sono sentiti via telefono il giorno del delitto. L’uomo l’ha uccisa per evitare che la sua attività di ecstasy venisse scoperta. A fine caso, Malik riferisce alla Carta di essere sicuro dell’innocenza di Guerrieri e di non voler indagare sul suo conto. Poi chiede ad Alba di non partire per Lecce, per raggiungere il fidanzato, e riesce a fermarla appena in tempo. Dopo una notte di passione, Alba trova il cadavere di un uomo in un’auto. La vittima è stata pestata a sangue dopo un inseguimento su strada. Più tardi, la Carta minaccia di trasferire Malik se non la aiuterà con il caso Bosca, ma non riesce a farlo cedere. Seguendo il caso, Malik trova poi un nascondiglio segreto in casa della vittima e scopre che si trattava di uno strozzino. Guerrieri strappa una pagina della sua agenda legata ad Ottavia e si rifiuta di dare spiegazioni al vice. La Carta mostra poi a Malik un’altra prova: Bosca è stato ucciso con la pistola di un poliziotto. Malik indaga quindi su Ottavia e mette Carlo con le spalle al muro. Poi riferisce alla Carta di aver accettato l’incarico segreto. Si scopre poi che il delitto dello strozzino è legato ad un’intera famiglia. Malik risale poi alla verità su Clara, la moglie defunta di Guerrieri, e la collega al caso Bosca. La situazione con Alba invece peggiora quando Malik salta un appuntamento. La ragazza decide di tenerlo a distanza e nega qualsiasi cosa sia successa fra loro

NERO A METÀ ANTICIPAZIONI DEL 10 GIUGNO 2020

EPISODIO 7, “UNA CNZONE PER TE” – Carlo e Malik indagano sulla morte di una rapper che in apparenza sembra essersi suicidata. Carlo però è convinto che si tratti di un delitto e chiede alla moglie di Muzo di aiutarlo. Malik intanto continua a fare delle ricerche sul caso Bosca, anche se ha ormai intuito che Guerrieri è innocente. Quando la Carta avvisa Santagata dell’indagine interna, l’ex dirigente decide di avvisare l’Ispettore di quello che sta accadendo.

EPISODIO 8, “UNA FAMIGLIA TRANQUILLA” – Carlo e Malik seguono un nuovo caso di omicidio: un uomo è stato ucciso durante una rapina in gioielleria. Il complice viene sospettato del delitto, ma Carlo crede che sia innocente e che sotto ci sia dell’altro. L’uomo viene ritrovato morto poco dopo il rilascio. Nel frattempo, la Carta informa Malik che l’esame balistico sulla morte di Bosca esclude il coinvolgimento di Carlo nel delitto. Alba invece decide di lasciare Riccardo e corre fra le braccia di Malik. Quando i due si baciano, Carlo osserva tutto e reagisce in malo modo.



