NERVI, VINCITORE PRIMO MAGGIO NEXT 2020/ Chi è e di cosa parla ‘Sapessi che cos’ho’

Pubblicità

È Nervi – nome d’arte di Elia Rinaldi – il vincitore del contest legato al Concerto del Primo maggio di Roma, Primo maggio Next 2020. Con il suo brano di esordio Sapessi che cos’ho, il cantautore fiorentino si è rivelato in grado di distinguersi e di trionfare sugli altri tre finalisti Ellynora (con Zingara), Lamine (con Non è tardi) e Matteo Alieno (con Non mi ricordo). Questi ultimi, insieme a Nervi, hanno superato una prima fase di selezione tra 31 partecipanti totali, tutti attentamente valutati da una giuria di qualità composta da Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo maggio, presidente giuria), Lucia Stacchiotti (iCompany), Sara Del Caldo (Rai Radio2), Erica Manniello (Rockol), Massimiliano Longo (All Music Italia), Federico Durante (Billboard) e Enrico Schleifer (RadUni).

Pubblicità

Di cosa parla Sapessi che cos’ho di Nervi, vincitore di Primo maggio Next 2020

Vincendo Primo maggio Next 2020, Nervi ha ricevuto un contributo in denaro pari a 15mila euro da parte di Nuovo Imaie per la realizzazione di un live tour di almeno 8 concerti. Ma il traguardo odierno non è l’unico conquistato da questo giovane cantautore nel breve periodo: già l’anno scorso, infatti, il giovane Elia era arrivato in finale al Rock Contest Controradio e al Premio Buscaglione. Sapessi che cos’ho è una canzone particolare, “senza storia, giudizio e morale”. Una canzone che parla di disillusione e lo fa in un modo controverso e provocatorio, giocando anche con le figure retoriche (ossimori in particolare).



© RIPRODUZIONE RISERVATA