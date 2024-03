Neslihan Atagul (Hihan di Endless Love) parla della sua malattia: “Soffro di una sindrome rara”/ “Mio papà è

Verissimo, Neslihan Atagul (Nihan in Endless Love) svela: “Mio padre è morto troppo presto”

Ospite della puntata di oggi di Verissimo per la prima volta è intervenuta Neslihan Atagul, attrice che impersona Nihan in Endless Love, nuova soap di Canale5. L’attrice ha iniziato la sua carriera da giovanissima, a soli 13 anni è arrivato il primo ruolo in uno spot ed a 14 il primo ruolo. “Mia madre era contentissima e fino ai mie 18 anni mi ha sempre accompagnato sul set. Poi a 18 anni mi ha detto che era abbastanza grande per andare a lavoro da solo. Mi ha supportata” ha rivelato Naslihan.

Nonostante sia giovanissima ha già collezionato premi e riconoscimenti ma nella sua vita non sono mancati anche lutti e drammi. Il papà di Neslihan Atagul è morto prematuramente. L’attrice di Nihan in Endless Love ha rivelato: “Papà non c’è più. Io non credo nella morta assoluta e solo il corpo a morire, l’anima vive in eterno e noi che parliamo di lui in un certo senso lo facciamo vivere. È immortale. Ho conosciuto un po’ il mio successo ed era molto orgoglioso.”

Malattia di Neslihan Atagul (Nihan in Endless Love): “Soffro della sindrome dell’intestino permeabile”

Durante l’intervista nel salotto di Silvia Toffanin, l’attrice Neslihan Atagul, Hihan In Endless Love ha parlato anche della sua malattia: “Ho avuto un problema di salute, viene chiamato ‘sindrome dell’intestino permeabile, in pratica l’intestino si indebolisce e può causare dei problemi neurologici che poi possono portare a degli squilibri psicologici. Può essere causato dal consumo dei alimenti geneticamente modificati. Devo fare sport, bere molta acqua, evitare alcuni cibi. Devo mangiare il più naturale possibile. Sul set per fortuna cuochi che cucinano con prodotti di qualità.”

Spazio ha avuto durante la chiacchierata a Verissimo anche un tasto molto lieto nella vita dell’attrice, il matrimonio con il collega Kadir: “Il nostro matrimonio va benissimo, stiamo bene insieme. Andiamo d’accordo, parliamo tantissimo ma ci basta uno sguardo per capire l’altro, ma siamo amanti, migliori amici e stiamo bene proprio per questo. Anche sul lavoro non litighiamo, ci siamo conosciuti proprio sul set e dopo qualche anno ci siamo ritrovati su un altro set. Ci sosteniamo a vicenda e non abbiamo mai avuto alcun problema.”











