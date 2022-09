Nessuno mi può giudicare/ Su Rai 1 il film con Paola Cortellesi

Nessuno mi può giudicare, film di Rai 1 diretto da Massimiliano Bruno

Nessuno mi può giudicare va in onda oggi, martedì 6 settembre 2022, a partire dalle ore 21.25 su Rai 1. Ci troviamo di fronte a un film comico e sentimentale prodotto in Italia nel 2011 da Fulvio e Federica Lucisano e diretto da Massimiliano Bruno. Il film Nessuno mi può giudicare è stato particolarmente apprezzato dalla critica del settore, come dimostrato dalle diverse candidature e premi ottenuti.

Ai David di Donatello del 2011 la pellicola Nessuno mi può giudicare ha infatti trionfato nella categoria di miglior attrice protagonista in favore di Paola Cortellesi, oltre alle candidature di miglior regista e miglior canzone originale. Tra le curiosità che riguardano il film Nessuno mi può giudicare, troviamo la versione del celebre brano Nessuno mi può giudicare cantata proprio da Paola Cortellesi. Inoltre, il regista del film Nessuno mi può giudicare svolge una piccola parte nel film, precisamente nel ruolo del collaboratore di Pietro. Nel cast sono presenti anche Lucia Ocone, Raoul Bova, Rocco Papaleo e Valerio Aprea.

Nessuno mi può giudicare, la trama del film

Nessuno mi può giudicare racconta la storia di una donna cinica e controversa di nome Alice, adagiata sul lusso e le ricchezze accumulate che crede per lungo tempo di vivere una vita sana e senza preoccupazioni. La sua quotidianità viene però stravolta da un terribile incidente che riguarda il marito; l’uomo muore in seguito ad un tragico incidente stradale ma i segreti che vengono fuori sono ciò che realmente ribalta drasticamente l’esistenza di Alice. Il marito svolgeva la professione di imprenditore e negli anni aveva accumulato una lunga serie di debiti che di conseguenza iniziano a pendere sulla vita della donna.

Le sue finanze non bastano a risanare la situazione e si vede quindi costretta non solo a licenziare il personale domestico composto da 3 extracomunitari, ma anche a vendere la sua lussuosa villa per trasferirsi in un quartiere di stranieri. Purtroppo per lei tali rimedi non bastano e si vede costretta a mettersi alla ricerca di un lavoro capace di ripristinare la situazione finanziaria. I creditori infatti minacciavano di toglierle l’affidamento del bambino laddove non fosse riuscita a sollevarsi da ogni debito pendente.

La conoscenza di una donna di nome Eva fortunatamente da una svolta positiva alla sua situazione. La ragazza infatti svolge la professione di escort e consiglia ad Alice di provare ad entrare nel mondo al fine di guadagnare belle somme di denaro. Dopo qualche resistenza la donna accetta e nota con soddisfazione un incremento soddisfacente dei guadagni. Nel frattempo migliora anche la sua convivenza nel quartiere, riuscendo a creare buoni rapporti con i suoi vicini grazie anche ai consigli di suoi figlio Filippo di soli 9 anni. In particolare, conosce il gestore di un internet point di nome Giulio e dopo poco tempo i due si innamorano reciprocamente.

A questo punto, Alice si rende conto di quanto potesse essere un potenziale pericolo per la relazione la realtà della sua professione e cerca a tutti i costi di nascondere la verità al nuovo compagno. Purtroppo però viene scoperta dopo essere vista ad una festa organizzata da un conoscente di Giulio e quest’ultimo decide quindi di chiudere definitivamente la storia in virtù della menzogna. Interviene a questo punto della storia Eva che fino ad allora non si era dimostrata particolarmente empatica nei confronti dell’amica.

Si presenta da Giulio con l’obbiettivo di proporgli una somma di denaro tale da estinguere anche i suoi debiti. L’uomo chiaramente si infuria e inizialmente rifiuta la proposta. Eva però spiega che l’azione mira a fargli capire che anche Alice vive la sua stessa disperazione ed è solo per questo che ha scelto questa vita. Grazie all’intervento dell’amica la donna riesce ad estinguere ogni debito e tornare alla sua vita normale in compagna di Giulio per dare seguito alla loro storia d’amore senza più il bisogno di svolgere la professione di escort.

