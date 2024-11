Rocco Papaleo e l’amore viscerale per la mamma: “Un rapporto speciale…”

Ci ha fatto sorridere e al contempo riflettere con innumerevoli personaggi in qualità di attore; è riuscito a fare forse anche meglio in qualità di regista: stiamo parlando di Rocco Papaleo, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo. Si parte subito con forti emozioni che mettano in risalto la sua grande emotività quando si tratta di parlare del legame viscerale con la mamma. L’attore non è riuscito a trattenere le lacrime rivedendo un video del passato con la donna intervistata per raccontare le emozioni di vedere il proprio figlio, Rocco Papaleo, sul palco del Festival di Sanremo. “Era da tanto tempo che non sentivo la sua voce, mi ha fatto davvero tanta tenerezza più che dolore; ce la siamo davvero spassata, un rapporto speciale; di confidenza, intimità e grande comprensione”. Il regista ha poi aggiunto: “Lo stesso era anche con il mio papà che però purtroppo è andato via molto tempo prima. Tra me e mia mamma è stato un vero e proprio idillio…”.

Rocco Papaleo a La Volta Buona: “In amore ho avuto le mie porte in faccia…”

Nel corso dell’intervista rilasciata a La Volta Buona, Rocco Papaleo ha presentato il suo ultimo libro dove, tra i tanti temi, affronta anche quello relativo all’universo femminile. Non si lascia sfuggire l’occasione Caterina Balivo che, per l’appunto, lo incalza sulla attualità sentimentale. “Con le donne come siamo messi? Sempre con una straordinaria passione, ammirazione… Se ora sono innamorato? No, diciamo non lo so; sto aspettando una risposta prima di lasciarmi andare completamente.”.

Proseguendo sul tema dell’amore, Rocco Papaleo ha deciso di leggere un passo del suo libro per rendere l’idea della sua grande considerazione per il mondo femminile. “Oggi dicevano alla radio che le donne ci salveranno, per me non è una novità, a me mi hanno salvato… Senza di loro non avrei motivazione; non scriverei canzoni ad esempio…”. Il regista e attore ha poi aggiunto: “Se in amore ho più sofferto che fatto soffrire? Mi colloco nella seconda parte ma anche io ho avuto le mie porte in faccia; credo che per impazzire d’amore devo essere rifiutato”.