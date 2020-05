Nettuno, aereo ultraleggero caduto: due morti/ Secondo incidente a Roma in 7 giorni

Pubblicità

Un aereo ultraleggero è caduto stamane in quel di Nettuno, nota località della provincia sud di Roma, nel Lazio. Non vi sono ancora moltissime informazioni a riguardo, ma il velivolo in questione apparteneva alla scuola di volo Crazy Fly, e pare si sia incendiato subito dopo aver impattato con il suolo. Due le persone a bordo, molto probabilmente un pilota e un passeggero, entrambe morte carbonizzate a seguito delle fiamme che hanno avvolto l’aereo dopo la caduta, anche se non è da escludere che i due siano morti proprio nel momento dell’impatto con l’asfalto. L’allarme è scattato in tarda mattinata odierna, attorno alle ore 10:40, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con ben cinque mezzi per domare le fiamme scature dal velivolo, un rogo decisamente importante visto il carburante presente nel serbatoio dello stesso aereo. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri delle compagnie di Anzio e di Nettuno, nonché gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Latina.

Pubblicità

NETTUNO, AEREO CADUTO: UNA SETTIMANA FA LA MORTE DEL 23ENNE DANIELE PAPA

Non è ancora chiaro cosa sia successo e cos’abbia portato alla caduta, se un errore umano o un guasto tecnico, e le indagini sono in corso e il velivolo (quello che rimane in realtà), è stato posto sotto sequestro per ulteriori verifiche. Sicuramente non un periodo facile per i voli degli ultraleggeri nei cieli di Roma, visto che una settimana fa era precipitato un altro aereo, provocando la morte di Daniele Papa, ragazzo di appena 23 anni di Cerveteri, allievo che era decollato assieme al suo istruttore dall’aeroporto di Roma Urbe per una esercitazione. Il velivolo, in quel caso, si inabissò nel Tevere, e quasi per miracolo l’istruttore Giannandrea Cito, ragazzo trent’enne, riuscì a salvarsi e a cavarsela con una prognosi di una ventina di giorni. Il giovane era stato invece dato inizialmente per disperso, poi il giorno dopo, a seguito di svariate ore di ricerche da parte dei vigili del fuoco, di carabinieri e polizia, era stato rinvenuto ancora sul suo posto con la cintura allacciata. Sulla vicenda si indaga per omicidio colposo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA