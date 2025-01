Tra scarse precipitazioni nevose, ma con un capillare lavoro degli impiantisti per surrogare con l’abbondante neve programmata, la stagione invernale montana conferma un’inesauribile gran voglia di neve e di sci, con la crescita degli appassionati (in particolare stranieri) e dei passaggi, pur con distinzioni significative tra area e area.

Secondo l’Anef (l’Associazione nazionale degli esercenti funiviari), nel confronto con l’anno precedente pesa in maniera importante il mancato ponte dell’Immacolata (l’8 dicembre 2024 è caduto di domenica) che ha influito sia sulle prime uscite sciistiche dei turisti pendolari dalla pianura, sia soprattutto sui proprietari delle seconde case, molti dei quali hanno preferito attendere il Natale per inforcare gli sci. In generale questa prima parte di stagione ha potuto contare su temperature caratterizzate da un freddo secco, utile per poter produrre la neve tecnica e per mantenere quindi le piste in uno stato ottimale; e al tempo stesso gradevoli per sciare, anche perché le giornate sono state per lo più assolate.

“L’impegno delle nostre società – commenta Valeria Ghezzi, presidente Anef – è stato massimo e siamo molto soddisfatti sia di aver offerto ai tanti turisti una vacanza serena e all’insegna della pratica dello sci; sia, soprattutto, di aver garantito un sostegno concreto all’economia della nostra montagna. Le società funiviarie sia sulle Alpi, che sugli Appennini, hanno profuso un grande sforzo per realizzare importanti investimenti mirati al rinnovo degli impianti a fune, allo sviluppo di sistemi idonei a rendere le aree sciabili sempre più inclusive, soprattutto nei confronti degli sciatori diversamente abili; e al miglioramento ed efficientamento dell’innevamento programmato, allo scopo di garantire la sciabilità in sicurezza delle piste con il minimo utilizzo di energia elettrica ed acqua. Tale risultato è stato possibile anche grazie alle importanti risorse che il Governo ha stanziato per stimolare la razionalizzazione dell’offerta turistica invernale e la destagionalizzazione del turismo montano. Come dimostrato da una recente indagine commissionata da Anef a PWC, ogni euro investito nel settore funiviario genera un indotto positivo su tutta la filiera pari a circa 7 volte e per ogni giornata sci l’ente pubblico incassa tra i 10 e i 15 euro a seconda delle località. È evidente quindi come sia importante il ruolo della nostra categoria sia sotto il profilo economico, che per il suo ruolo sociale. Mi piace sottolineare che i nostri impianti non portano in vetta solo gli sciatori, ma anche tante persone che amano trascorrere una giornata sulla neve, fare una passeggiata o una ciaspolata, godere di panorami ineguagliabili e anche dei menù proposti dai tanti rifugi che costellano delle nostre montagne. I risultati che abbiamo riscontrato nelle recenti vacanze natalizie ci spronano ancora di più a migliorare costantemente l’offerta delle nostre aziende, al servizio di tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza unica ed emozionante e soprattutto allo scopo di promuovere con sempre maggiore efficacia la montagna italiana, che non ha nulla da invidiare a qualsiasi meta straniera”.

Ecco una “radiografia” elaborata da Anef.

Dolomiti Superski. La stagione 2024-25 di Dolomiti Superski è iniziata lo scorso 29 novembre, in alcune zone sciistiche, per arrivare poi a 12 valli aperte il 7 dicembre. Si tratta delle aree di Cortina d’Ampezzo, Kronplatz-Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena/Alpe di Siusi, Val di Fassa/Carezza, Arabba/Marmolada, 3 Cime, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Passo Rolle, Rio-Pusteria/Bressanone, Alpe Lusia/San Pellegrino, Civetta, per un totale di 1.200 km di piste. Tutto il periodo dall’inizio di stagione all’Epifania è stato caratterizzato da tempo splendido, con temperature basse e cielo prevalentemente terso, il che ha invogliato molti a sciare. Dunque, se si paragona il periodo 29/11/24-06/01/25 con lo stesso periodo della stagione precedente si registra un +0,8% di giornate sci vendute, +0,3% di primi ingressi e un +2,6% di passaggi sugli impianti di risalita. Questo cumulando le tessere del Dolomiti Superski e quelle di valle. Paragonando, invece, data su data il solo periodo natalizio, ovvero dal 23/12-06/01, con lo stesso periodo dello scorso anno, le giornate sci vendute sono cresciute del 5,95%, i primi ingressi fanno registrare un +8,65% e i passaggi aumentati dell’11,12%, a dimostrazione di una gran voglia di sciare, alimentata anche dalle perfette condizioni meteo e delle piste durante le settimane di Natale e Capodanno. Notevole anche l’incremento di clientela estera, soprattutto degli utenti provvisti dell’Ikon Pass, skipass globale con clientela prevalentemente nordamericana e britannica, del quale Dolomiti Superski è partner da qualche anno, che in confronto alla scorsa stagione è aumentata del 35%, a dimostrazione dell’appeal internazionale delle Dolomiti.

Skirama. Skirama Dolomiti Adamello Brenta raggruppa le società impianti di Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida-Marilleva, Pejo, Tonale-Ponte di Legno, Monte Bondone, Andalo-Fai della Paganella e Folgaria-Lavarone. Inizio stagione con un calo rispetto all’anno scorso, ottimo il periodo successivo con un risultato eccellente anche durante il fine settimana antecedente il Natale e che ha consentito di recuperare almeno in parte il Sant’Ambrogio. Al 6 gennaio i risultati sono positivi di tutte le località con record di ingressi giornalieri segnati nelle ultime giornate del 2024.

Friuli Venezia Giulia. Un +34% di primi ingressi In Friuli Venezia Giulia, con oltre 250mila appassionati che hanno affollato, durante il periodo delle festività, i sei poli sciistici del Friuli Venezia Giulia, ovvero Forni di Sopra-Sauris, Piancavallo, Ravascletto-Zoncolan, Sappada-Forni Avoltri, Sella Nevea e Tarvisio. Dal 23 dicembre al 6 gennaio moltissimi gli sciatori della regione, ma anche dal Veneto, così come da Slovenia, Croazia, Austria, Germania, Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca. La crescita più alta l’ha registrata il polo di Piancavallo, che ha visto aumentare le presenze sulla neve del 61,3% rispetto all’ultima stagione; mentre Tarvisio ha conquistato il primo posto tra i poli più frequentati, con 85.581 presenze, un dato in crescita del 49% rispetto allo stesso periodo del 23/24. Un successo frutto anche della politica dei prezzi degli skipass, tra i più competitivi dell’intero arco alpino, e la grande attenzione riservata alle famiglie, con diverse promozioni e agevolazioni.

Lombardia. Le principali stazioni sciistiche hanno registrato risultati molto incoraggianti. Le località più grandi e frequentate hanno visto un incremento medio dei primi ingressi pari al 6% rispetto alla scorsa stagione; altre stazioni sono cresciute anche del 10%. Fra i fattori di questo successo ci sono le migliori condizioni di innevamento, grazie a sistemi di innevamento programmato sempre più efficienti; investimenti nelle infrastrutture, con il miglioramento degli impianti di risalita e delle strutture ricettive e servizi; offerte personalizzate e promozioni; eventi sportivi e culturali.

Valle d’Aosta. Dal 26 ottobre, giorno di apertura del comprensorio di Breuil-Cervinia, al 6 gennaio, il fatturato lordo delle stazioni sciistiche valdostane ha toccato i 43,4 milioni di euro, registrando un incremento del 7% rispetto alla stagione precedente, che già aveva visto una performance positiva. Anche il dato dei primi ingressi, al termine delle festività natalizie, ha toccato la cifra record di 1.049.591 sciatori, dato che conferma la crescita costante del settore, con un aumento del 12% rispetto alla media degli ultimi tre anni. Un risultato che non è casuale, ma che rappresenta il frutto di una strategia di crescita strutturale dei comparti funiviario e turistico, che hanno saputo rispondere alle nuove tendenze, come la riscoperta della montagna come meta ideale per benessere, attività sportive e contatto con la natura, valorizzando il territorio e l’esperienza offerta ai visitatori.

