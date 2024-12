La neve sta aprendo le giornate clou della stagione invernale in montagna. E Madonna di Campiglio, Courmayeur e Bormio risultano le destinazioni più scelte dai turisti, secondo la recente indagine di AlbergatorePro. Uno studio che conferma anche l’ottima performance del segmento lusso in Italia: il numero di hotel a cinque stelle è passato da 554 nel 2019 a 720 nel 2024 (+30% in cinque anni).

In aumento quest’anno anche la tariffa media giornaliera (adr, average daily rate) delle camere d’albergo (+4% sul 2023, ma circa +10% in montagna tra Natale e Capodanno): nelle località montane si arriva a +8,9%, raggiungendo i 175,6 euro di media per una camera doppia con trattamento b&b. Tra questo dicembre e marzo 2025 la montagna è protagonista (+12,7% di tariffa media, arrivata a 225,7 euro, e occupazione già acquisita al 52,1%, cioè +4% sul 2023). Ma è crescita anche nelle città, con +2,9% di occupazione e 117,4 euro di tariffa, +8,7%.

Per il turismo il 2024 sta finendo positivamente, con una buona notizia anche per i lavoratori del composito comparto: la firma del nuovo contratto nazionale. “Abbiamo reinserito la detassazione delle mance – ha dichiarato il ministro del Turismo Daniela Santanchè – aumentando la percentuale esente da tasse dal 25% al 30% ed elevando da 50 mila a 75 mila euro la soglia di reddito per l’esenzione fiscale, consentendo così ai lavoratori di avere più soldi nelle proprie tasche. Inoltre, la conferma del trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e straordinario rappresenta un ulteriore passo avanti per sostenere chi lavora in questo settore cruciale per la nostra economia”.

Intanto, l’Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con SWG informa che sono 17 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per le festività, un milione in più rispetto alle stime di novembre, il 60% dei quali rimarrà entro i confini nazionali. Rispetto allo scorso anno, la tendenza è per vacanze più frammentate, con più partenze, con una tendenza a spostarsi al di fuori dei periodi canonici e per periodi di permanenza più brevi. Il 25% degli intervistati ha dichiarato che si muoverà sia in Italia che all’estero, facendo quindi più viaggi, mentre il 12% partirà esclusivamente per destinazioni estere (Spagna in “pole position”, seguita da Francia e Gran Bretagna), soprattutto per Capodanno e all’Epifania. Tra chi non farà vacanze il 20% lega la scelta a motivi economici e il 13% alla mancanza di ferie disponibili. La spesa complessiva sarà superiore agli 8 miliardi di euro, con il Capodanno a fare la parte del leone sia in termini di spesa media per persona (390 euro) che come numero complessivo di viaggiatori (saranno quasi 9 milioni).

A Capodanno il 27% sceglierà una grande città o una città d’arte e il 23% opterà per la montagna dormendo principalmente in albergo (lo sceglierà più di un italiano su quattro). Chi andrà all’estero sceglierà soprattutto la Francia (17%), la Spagna (13%) e la Grecia (12%). Per l’Epifania, infine, prevarranno i soggiorni brevi (il 52% di chi parte non farà più di due pernottamenti), per oltre il 25% in grandi città o città d’arte e per il 20% in montagna. In forte crescita la percentuale di chi andrà all’estero per almeno cinque giorni (29% contro il 15% del 2022).

Tra i vari trend da segnalare, infine, vanno segnalate le assicurazioni. È noto che i viaggiatori devono affrontare vari imprevisti, quali ad esempio cancellazioni di prenotazioni o overbooking, ma anche improvvisi problemi di salute. Secondo l’Istat, nel 2023 i residenti in Italia hanno effettuato 52,1 milioni di viaggi, con una media di 0,9 viaggi pro capite: con l’aumento dei viaggiatori è cresciuta anche l’importanza di proteggersi dagli imprevisti tipici di quando si viaggia.

Secondo i dati del Fact.MR, il mercato globale delle assicurazioni viaggio ha raggiunto vendite complessive pari a 48,2 miliardi di dollari nel 2023, con previsioni di raddoppio entro il 2033. Viaggiare informati, insomma, va bene, ma meglio se anche assicurati…

