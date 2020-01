NEW AMSTERDAM 2/ Anticipazioni 21 gennaio, seconda puntata: Iggy e Bloom…

New Amsterdam 2, in onda su canale 5 la seconda stagione della serie televisiva statunitense ideata da David Schulner e basata sul libro Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital di Eric Manheimer: diamo uno sguardo alle anticipazioni della seconda puntata, in programma martedì 21 gennaio 2020. Dopo quanto accaduto nel primo episodio in onda questa sera, troveremo Iggy e Kapoor alle prese con un paziente probabilmente affetto da avvelenamento da piombo, tanto da spingere i dottori ad affrontare la città. Max, invece, soccorre un giovane con cui ha giocato una partita di basket, ma la sua buona azione finirà per ritorcerglisi contro…

Ma non solo: la dottoressa Sharpe dovrà fare i conti con un caso che la tocca da vicino e, affiancata da Max, farà sì che il paziente riceva ciò che gli spetta. Purtroppo però la strada è in salita: i due dovranno affrontare la burocrazia ospedaliera per convincere l’assicurazione di una paziente a coprire le spese per la maternità surrogata. Iggy e Bloom, invece, saranno costretti a prendere una decisione complicata in una situazione peculiare… Tanta carne al fuoco, dunque, per una delle serie americane più amate in Italia: grandi e piccini sono appassionati alle vicende che coinvolgono il team di dottori…

