NEW AMSTERDAM 2/ Anticipazioni 28 gennaio: Lauren ancora dipendente dai farmaci?

NEW AMSTERDAM 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, martedì 28 gennaio 2020, andranno in onda tre nuovi episodi di New Amsterdam 2 in prima Tv assoluta. Saranno il settimo, l’ottavo e il nono, dal titolo “Bravi soldati“, “Segui il tuo cuore” e “L’isola“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: L’ospedale entra in contrasto con la comunità afroamericana quando un uomo collassa a causa di un’ipertensione non diagnosticata. Max (Ryan Eggold) cerca quindi di migliorare il primo intervento sul posto e decide di istruire un barbiere del quartiere perchè possa rilevare la pressione sanguigna dei clienti. La comunità però si oppone. Intanto, la Bloom (Janet Montgomery) continua ad avere avventure con il suo fisioterapista, mentre lotta per nascondereil dolore alle gambe. La Sharpe (Freema Agyeman) invece va in aiuto di Castro perchè uno dei suoi pazienti, malato di cancro, riesca a ritornare a vivere in modo normale. Nel frattempo, Iggy (Tyler Labine) e Kapoor (Anupam Kher) aiutano i cittadini in seguito ad un avvelenamento da vernice al piombo che ha colpito un intero quartiere. Ella (Dierdre Friel) riferisce poi a Kapoor di non essere sicura di tenere il figlio, spezzando così i suoi sogni di diventare nonno. La Sharpe si occupa di una donna che vuole rimanere incinta nonostante la diagnosi di cancro. L’unica via è la maternità surrogata, ma l’assicurazione ha smesso di coprirla per l’intervento diverse settimane prima. Viene coinvolto quindi Max, che si attiva per fare appello alla compagnia. Purtroppo però ogni persona con cui parla sembra non poterlo aiutare, almeno fino a che non trova un agente che lo aiuta a coprire la pratica per la paziente. Intanto, un paziente si rivolge all’ospedale in previsione del lancio nello spazio: teme di non poter ritornare sulla Terra. Iggy invece cerca di aiutare una ragazza con tendenze psicopatiche, che potrebbe finire in un istituto correzionale. Quando la Bloom decide di andare ad una riunione di NA, scopre con sorpresa che anche Zach (JJ Feild) sta frequentando lo stesso gruppo. Un furgone della chiesa rimane coinvolto in un incidente stradale vicino all’ospedale: anche se la maggior parte dei passeggeri non è rimasta ferita, i medici intuiscono che ci sono malattie pregresse da curare. Max però si insospettisce e scopre che l’autista ha creato l’incidente apposta. Ha stipulato infatti un’assicurazione per gli infortuni e ha creato l’incidente solo per garantire ai membri della sua comunità le cure più adeguate. Nel frattempo, la Sharpe si unisce a Kapoor per aiutare due sorelle con un rapporto burrascoso. Una delle due infatti ha bisogno di un rene e solo la sorella lo può donare. Iggy invece cerca di risolvere il caso di una ragazza incinta che vorrebbe abortire, ostacolata dal tutore che invece vuole farla partorire.

NEW AMSTERDAM 2 ANTICIPAZIONI DEL 28 GENNAIO 2020

EPISODIO 7, “BRAVI SOLDATI” – La Sharpe scopre che alcuni suoi pazienti rimasti paralizzati a causa di un tumore sono in realtà vittime di un errore medico. Max cerca di scoprire la verità e riesce a far ammettere a Fulton di avr mentito. Un paziente tuttavia minaccia di far casa all’ospedale. Intanto, la Bloom scopre che l’intervento che dovrà sostenere implicherà l’assunzione di antidolorifici: il timore di ricadere nella dipendenza è forte.

EPISODIO 8, “SEGUI IL TUO CUORE” – L’ospedale viene messo a dura prova quando Helen decide di andare fuori dagli schemi per salvare la vita ad un paziente. La sua scelta ricadrà anche sugli altri medici, che verranno chiamati a prendere delle decisioni più che difficili. Intanto, Max si spinge fino al limite del dolore, mentre la Bloom riesce a fare un passo importante in direzione della futura guarigione.

EPISODIO 9, “L’ISOLA” – Alcuni prigionieri del Riker richiedono l’intervento del team del New Amsterdam: Max, Sharpee Iggy decidono di andare alla fonte quando un detenuto viene ricoverato con una malattia che si può prevenire. Una volta arrivati, i medici si ritroverranno a fare delle scelte difficili mentre sull’isola accadono situazioni al limite. Intanto, la Bloom fatica a riprendersi, mentre Reynolds riceve delle notizie che potrebbero cambiargli la vita.



