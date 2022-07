New Amsterdam 4/ Anticipazioni puntata 8 luglio: Max contro Veronica, Helen…

New Amsterdam 4, penultima puntata su Canale 5

Penultimo appuntamento con New Amsterdam 4. Questa sera, venerdì 8 luglio, alle 21.20 su Canale 5 vanno in onda tre nuovi episodi della quarta stagione del medical drama con Ryan Eggold. Gli ultimi quattro episodi andranno in onda venerdì prossimo, 15 luglio. Ricordiamo che la serie New Amsterdam è già stata rinnovata per una quinta stagione, che sarà la conclusiva. Ecco le anticipazioni degli episodi in onda questa sera. Nel sedicesimo episodio dal titolo “Per tutta la notte” Max, Iggy, Bloom, Reynolds, Trevor, Mia, Elizabeth e Gladys decidono di trascorrere la serata in un locale di karaoke. Nel corso della serata arriva anche Sharpe con la valigia direttamente dall’aeroporto. Max è molto contento perché vuole farle la proposta di matrimonio ma Sharpe ha voglia di festeggiare, tutti cantano e si ubriacano e fanno le ore piccole. Il giorno dopo tutti combattono contro i postumi della sbornia, mentre Max è eccitato all’idea del Consiglio di Amministrazione durante il quale ha programmato di far destituire Veronica.

New Amsterdam 4, anticipazioni puntata 8 luglio

Nel diciassettesimo episodio di New Amsterdam 4 dal titolo “Questioni irrisolte” i medici devono ancora affrontare le conseguenze della sfortunata serata karaoke. Max e Helen discutono del loro futuro, Martin affronta Iggy che continua a minimizzare a proposito dei suoi flirt sul lavoro e la dottoressa Bloom decide di aiutare Leyla ad affrontare una situazione che potrebbe compromettere tutta la sua vita. In “Senza Dubbi” Max è deciso a far allontanare Veronica dal New Amsterdam una volta per tutte e mette in piedi un piano piuttosto rischioso. Helen affronta le sue complicazioni mediche mentre Iggy, aiutando due pazienti, è costretto a riflettere sul suo matrimonio. Reynolds cerca disperatamente un chirurgo vascolare per salvare la vita a un paziente, mentre Bloom grazie all’aiuto di Mia capisce che un suo paziente ha la celiachia. Max viene respinto da Sharpe quando si presenta alla sua seduta, ma a casa i due riescono a chiarirsi.

