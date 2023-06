New Amsterdam 5, anticipazioni quarta puntata 28 giugno 2023/ Wilder riceve una proposta allettante

New Amsterdam 5, questa sera nuova puntata su Canale5

Tornano questa sera le avventure dei protagonisti di New Amsterdam 5, il medical drama in onda in prima serata su Canale5 a partire dalle ore 21.20 circa. Al centro della trama le vicende ambientate a New York, in uno degli ospedali pubblici più antichi degli Stati Uniti. Il protagonista è sempre il dottor Max Goodwin, interpretato da Ryan Eggold.

Delitti in Paradiso 12, anticipazioni seconda puntata 28 giugno 2023/ Mistero in un bunker sotterraneo

L’obiettivo dei protagonisti è quello di assicurare ai pazienti la miglior assistenza possibili. Un medical drama che, ai casi di sanità più complicati da risolvere, unisce alcuni risvolti sul fronte personale e privato dei beniamini della serie.

Anticipazioni New Amsterdam 5: i due nuovi episodi della quarta puntata

Questa sera va in onda la quarta puntata di New Amsterdam 5, in prima serata su Canale5 e in streaming sulla piattaforma di Mediaset Play. Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, assisteremo a due nuovi episodi. Il primo, il 5×10, s’intitola Non farlo per me: vedremo Max intento a imparare la lingua dei segni per Wilder, ma lei è contraria. Inoltre quest’ultima riceve una proposta da una paziente, sua ex insegnante: costruire una scuola di medicina per non udenti. Horace capisce che la convivenza con Reynolds crea problemi al figlio. Iggy si occupa di Harlan, schizofrenico che è fuori controllo. Intanto Bloom si tormenta perché non riesce ad aiutare la sorella Vanessa a guarire dalla tossicodipendenza. A causa di una dottoressa assente per malattia Max decide di addestrare un gruppo di tirocinanti nel reparto di Terapia Intensiva, mettendo in campo tutta la sua sensibilità.

Max Pezzali, in arrivo su Sky "Hanno ucciso l'uomo ragno"/ Serie Tv ispirata alla storia degli 883

Nel secondo episodio, il 5×11, intitolato Caduta libera, Helen torna a New York e contatta Max per incontrarsi ma lui per evitarla decide di andare in gita in montagna con i colleghi. Durante un’escursione la guida cade e si ferisce. In ospedale resta Reynolds per operare Manny, ma qualcosa va storto in sala operatoria e c’è una fuga di tallio.

LEGGI ANCHE:

Gabriel Garko: che succede con Anna Safroncik?/ Emozioni forti sul set di "Se potessi dirti addio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA