New Martina, chi è?/ Da commessa a tik-toker di successo cambiando cover: “Così è scoppiato il mio fenomeno”

New Martina, da commessa a fenomeno social: chi c’è dietro il successo dell’iconico negozio

Chi è New Martina? E’ capitato a molti vedere uno dei suoi video sui social. Carmen Fiorito, meglio conosciuta come New Martina, è una tik-toker famosissima, specializzata nell’installazione di protezioni per smartphone. Mostrando al pubblico il suo lavoro, con clip creative e video divertenti, è passata da essere una semplice commessa ad un’imprenditrice sulla cresta dell’onda.

“Io penso che le piccole cose diventino grandi, basta crederci. È la determinazione che mi ha portato a fare questo. Io lo dico sempre: fatelo anche voi”, spiega in una intervista a Radio Deejay, dove prova a destrutturare il segreto del suo successo e, soprattutto, ripercorrere le sue origini. “New Martina era il nome del negozio di mio padre a Napoli dove lavoravo come commessa. Martina è sua sorella, quindi mia zia. Io ero l’unica donna a lavorare lì quindi tutti hanno iniziato a chiamarmi Martina”.

New Martina, parla Carmen Fiorito: “Vi spiego perché decisi di aprire una canale tik-tok”

L’idea dell’account TikTok New Martina è nata quasi per gioco, spiega la giovane.”Non è nato come un progetto, è stata tutta un’attività. Il mio interesse era quello di crescere lavorativamente e all’improvviso è scoppiato questo fenomeno, nel settembre 2023. Prima ero semplicemente Carmen”, le parole della tik-toker. “Il negozio a Napoli è fantastico, secondo me è una vera e propria esperienza. Entri nel negozio, vedi me che magari ormai sono un personaggio di TikTok, quindi la persona che sei abituata a vedere sullo schermo la vedi dal vivo, provi l’esperienza”, racconta la ragazza.

Che nel corso degli ultimi tempi ha accolto anche diversi vip all’interno del suo negozio, tra cui alcuni ex calciatori. “Sono molto felice, mi piace tantissimo, però la vivo in modo normale. Loro sono bravissimi, molto umili, mi fanno sentire a mio agio”, spiega il volto di New Martina. Un’azienda che fatturerebbe alcuni milioni di euro, solo cambiando cover e pellicole ai telefoni.











