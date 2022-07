New York Academy/ Su Italia 1 il film con Keenan Kampa

New York Academy va in onda oggi, 17 luglio, a partire dalle ore 14:15, dunque nel primo pomeriggio, su Italia 1. Questo film ha debuttato sul grande schermo nell’anno 2016 e appartiene ai generi drammatico, musicale e sentimentale. Il regista di questo film è Michael Damian mentre la sceneggiatura è stata scritta dal regista stesso in compagnia di Janeen Damian.

All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori famosi come Keenan Kampa, Nicholas Galitzine, Sonoya Mizuno, Jane Seymour, Paul Freeman, Maia Morgensten, John Silver e Ian Eastwood. Le musiche del film sono state scritte da Nathan Lainier mentre la fotografia è stata curata da Viorel Sergovici. Keenan Kampa, la protagonista principale del film è una ballerina specialista.

Tuttavia, quando i registi del film le hanno proposto di recitare, si stava appena riprendendo da un intervento chirurgico. Per questa ragione, per poter partecipare alla pellicola, ha dovuto partecipare a tre sessioni di riabilitazione al giorno, così da essere finalmente pronta per poter interpretare il ruolo pensato per lei. Inoltre, questo film ha incassato solo 53mila dollari circa, diventando una sorta di flop al botteghino.

New York Academy, la trama del film

Leggiamo la trama di New York Academy. Ruby è una ballerina di danza classica che coltiva costantemente la sua passione. Per Ruby ballare è tutto e lo dimostra dedicandosi completamente a quest’attività. Un giorno il suo sogno più grande sembra diventare finalmente realtà. Infatti, Ruby riceve una lettera che gli comunica l’ottenimento di una borsa di studio per il conservatorio delle Arti di Manhattan, New York.

La ragazza è eccitata e finalmente ha la sua grande occasione per poter emergere nel mondo che ama. Quasi per caso un giorno incontra nella metropolitana Johnnie, un giovane violinista che ha un grande talento ed è britannico. Tra i due sembra esserci una bella sinfonia ma poi, dopo che un gruppo si è avvicinato al giovane, i due sono costretti a separarsi.

Infatti, una banda di malintenzionati ruba il violino a Johnnie e fugge via con i soldi che il ragazzo ha ottenuto quella giornata. Ruby cerca di aiutare Johnnie prendendo in prestito un violino per il ragazzo ma quest’ultimo sembra essere infastidito da ciò. Ruby gli sembra la classica ragazza snob che frequenta il conservatorio e non la vuole frequentare. Con il tempo però, le cose cambieranno e Ruby, districandosi tra la sua passione e un eventuale nuovo amore capirà quello che vuole diventare nella vita e continuerà a inseguire i suoi sogni.

