New York, elicottero si schianta su grattacielo/ Video, ci sono morti “No terrorismo”

Un elicottero si è schiantato contro un grattacielo a New York, nel cuore di Manhattan. Il velivolo dopo l’impatto, avvenuto non lontano da Times Square, ha preso fuoco e gli inquilini sono subito scappati. Sul posto sono accorse le forze dell’ordine e la zona, all’altezza della 51ma strada e la Settima Avenue, è stata transennata: al lavoro anche i pompieri, non si escludono feriti. Pare che poco prima dello schianto l’elicottero sia stato visto sbandare in aria. Il pensiero è andato a quanto accaduto nel 2001 alle Torri Gemelle, ma la pista terroristica è stata esclusa dal governatore Andrew Cuomo. Quest’ultimo ha spiegato che si tratta di «un atterraggio di emergenza andato male», e che «pare ci siano vittime». Come è noto, alcuni grattacieli di Manhattan prevedono degli appositi spiazzi per i velivoli. D’altra parte il governatore ha confermato che dopo quella tragedia si è sempre in estrema allerta: «Ma non abbiamo alcuna indicazione che si sia trattato di un attentato. Solo di un tentativo di atterraggio andato male».

NEW YORK, ELICOTTERO SI SCHIANTA SU GRATTACIELO

Secondo le ultime notizie, l’elicottero si è schiantato sul tetto del grattacielo, alto 230 metri, e dall’incidente si è scatenato un incendio. Anche i media locali parlano di un incidente durante l’atterraggio su un tetto, causato dal cattivo tempo e dai venti che battono in questo momento la città. Oggi a New York sono in corso forti piogge che potrebbero aver condizionato il percorso dell’elicottero. Il governatore Andrew Cuomo, che è arrivato sul posto e ha subito raccolto informazioni dalle forze dell’ordine, ha detto che «ci potrebbero essere morti ma non sappiamo quanti». Dopo la conferenza, i vigili del fuoco hanno precisato che al momento ci sarebbe «almeno un ferito». La Cnn riporta almeno una vittima. Per i media americani ci sarebbero però cinque morti. Il grattacielo contro cui si è schiantato l’elicottero è al 787 Seventh Avenue, sulla 51ma strada. Alto 54 piani, è noto come Axa Equitable Center. Al suo interno ci sono alcuni uffici, come quelli di Bnp Paribas e Citibank.





© RIPRODUZIONE RISERVATA