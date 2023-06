Il futuro di Vlahovic/ Calciomercato, Rombola: “L’addio alla Juventus è ormai certo” (esclusiva)

QUALE FUTURO PER VLAHOVIC? CALCIOMERCATO JUVENTUS, IL PUNTO DI ANTONIO ROMBOLA

Una cessione molto probabile quella di Dusan Vlahovic per il calciomercato Juventus: ormai sembra che l’attaccante serbo sia destinato a essere la pedina “economica” più importante per i bianconeri, che potrebbero ricavare un bel gruzzolo dalla sua partenza. Unico problema, la destinazione e dunque l’offerta che arriverebbe nelle casse della Juventus: il Chelsea ha appena ufficializzato Christopher Nkunku per 65 milioni di euro e, nonostante le spese folli ancora probabili, difficilmente metterà troppi soldi su un altro calciatore così offensivo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Il Bayern molla Vlahovic, si lavora per Castagne (20 giugno 2023)

Dunque, la Premier League rimane la destinazione più probabile ma tra Arsenal, Manchester United e Tottenham (in caso di addio di Harry Kane), o magari il Newcastle tornato in Champions League, è ancora difficile capire chi potrebbe spuntarla, anche perché la Juventus non accetterebbe proposte al ribasso. Per fare un punto sul futuro di Dusan Vlahovic e questa ipotesi del calciomercato Juventus, ilsussidiario.net ha contattato in esclusiva Antonio Rombola.

Calciomercato Juventus News/ Zakaria la chiave per Milinkovic-Savic, idea Marcus Thuram (18 giugno 2023)

Vlahovic-Juventus, è davvero finita? Probabilmente sì, anche perché le potenziali sanzioni in arrivo dalla Uefa potrebbero davvero portare all’addio del serbo.

Sarà il Chelsea la sua prossima squadra? Potrebbe essere così, del resto solo le società con grande disponibilità economica come il Chelsea possono permettersi un certo tipo di acquisti di calciomercato.

Quale altra possibile destinazione per Vlahovic? Sicuramente un altro top club europeo: penso al Manchester United, che presto potrebbe essere acquisito da una cordata saudita e avrebbe dunque tanti fondi da investire.

L’Italia è uno scenario di calciomercato impossibile per Vlahovic? Direi di sì, visto che il costo dell’operazione per acquistare Vlahovic sarebbe molto alto per un club italiano.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Ritorno di fiamma per Cancelo, Vlahovic sacrificabile (16 giugno 2023)

Anche Chiesa potrebbe lasciare la Juventus? Io non sono convinto: la piazza non gradirebbe la cessione di entrambi. È vero che Chiesa sembra voler andare altrove, ma la Juventus su di lui ha sempre puntato anche perché è un calciatore italiano, fa parte della nazionale ed è ancora relativamente giovane. Tra lui e Vlahovic, credo che a partire sarà il serbo.

(Franco Vittadini)











© RIPRODUZIONE RISERVATA