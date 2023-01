Niccolò, Alessandro e Rubina chi sono i figli di Adriano Panatta/ Nati da storia con Rosaria Luconi

RUBINA, NICCOLO’ E ALESSANDRO, I TRE FIGLI DI ADRIANO PANATTA

Chi sono Rubina, Niccolò e Alessandro, i tre figli di Adriano Panatta? Questo pomeriggio l’ex campione del tennis italiano e Anna Bonamigo, sua seconda moglie, saranno per la prima volta ospiti della puntata del sabato di “Verissimo”, raccontandosi a cuore aperto e parlando della loro storia d’amore: e nel corso dell’intervista concessa alla padrona di casa, Silvia Toffanin, inevitabilmente si parlerà anche dei tre figli del fenomeno capitolino della racchetta. Ma cosa sappiamo dei tre figli di Panatta e cosa fanno oggi, ricordando che sono nati nel corso del precedente matrimonio con Rosaria Luconi?

Come sappiamo (e ne abbiamo parlato anche in un altro articolo quest’oggi accennando alla vita sentimentale dell’ex tennista, NdR) Adriano Panatta ha avuto una lunghissima love story con Rosaria Luconi, sua prima moglie: la coppia, lasciatasi poi nel 2014, era stata insieme per circa quarant’anni e dal loro amore erano nati Rubina, Niccolò e Alessandro Panatta. Di loro non si conosce molto, eccetto quello che ha raccontato alla stampa papà Adriano e ciò che è emerso nel corso degli anni dalle cronache mondane: ad esempio dei tre eredi di Panatta sappiamo che hanno presenziato alle seconde nozze del padre con Anna Bonamigo, celebrate in modo molto riservato nell’ottobre del 2020 in quel di Venezia.

ADRIANO PANATTA, UNA FAMIGLIA ALLARGATA: “OGGI HO ANCHE DUE NIPOTI E…”

Il più grande dei tre figli di Adriano Panatta è Niccolò, nato nel 1975, noto anche come tennista e poi insegnante dello sport che ha reso immortale suo padre negli Anni Settanta e a cavallo col decennio successivo: una cosa curiosa di tutti e tre è che, in un modo o nell’altro, e pur non ricalcando alcune delle imprese celebri di Adriano, hanno comunque seguito le orme del papà e preso una racchetta in mano. Il secondogenito invece di Panatta e della Luconi è Alessandro, classe 1979, mentre la ‘piccola’ di casa Panatta è invece Rubina, venuta al mondo l’anno successivo ovvero nel 1980. Proprio di Rubina, a differenza dei due fratelli, abbiamo qualche notizia in più: assieme al suo compagno, il lucchese Maurizio Madrigali, ha concepito il loro primo figlio Adriano.

Parlando dei suoi tre figli in una intervista di diverso tempo fa, Adriano Panatta si era detto molto felice di quella che oggi, di fatto, è una famiglia allargata e in cui pare che vi sia grande serenità: anche se con la ex moglie non sappiamo in che tipo di rapporti sia rimasto l’ex tennista, abbiamo già accennato al fatto che Niccolò, Rubina e Alessandro erano presenti alla cerimonia celebrata con rito civile che ha visto il padre unirsi in matrimonio alla Bonamigo. “Oggi ho due nipoti, Leonardo che è figlio del mio secondogenito Alessandro, e Adriano” aveva raccontato Panatta, accennando alla racchettina con cui amava giocare il prima e al fatto che invece il nipotino che ha preso il suo nome l’aveva… tradito col calcio ed era all’epoca un grande fan di Cristiano Ronaldo.











