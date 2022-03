Niccolò, figlio Alessandro Basciano e l’ex Clementina Deriu/ Lui: “ha cambiato completamente la mia vita”

Niccolò è il figlio di Alessandro Basciano e Clementina Deriu. La sua nascita ha cambiato la vita di entrambi. Dal 2016, anno di nascita di Niccolò sia Alessandro che Clementina fanno di tutto per renderlo felice. Anche se l’amore tra loro è finito, i due hanno mantenuto un ottimo rapporto proprio per la serenità del figlio. L’amore di Basciano per il figlio è immenso; è un papà presente ed amorevole nonostante per lavoro sia spesso in giro per il mondo. Proprio nella casa del GF VIP, l’ex concorrente ha parlato dell’amore per il figlio: “io e la mia ex compagna stavamo da circa 2 anni, volevamo creare la nostra famiglia. Vedere tuo figlio appena nato è qualcosa di troppo forte. Da quando lui è nato ho acquisito una responsabilità incredibile nei suoi confronti, tutto quello che faccio lo faccio per lui. Quando sta con me, aspetto che si addormenta e piango, mi insegna tanto ed ha una sensibilità indescrivibile”.

Per Alessandro aver avuto tra le braccia il piccolo Niccolò è stata l’emozione più bella della sua vita. L’imprenditore parlando proprio del figlio ha aggiunto: “è il mio punto di riferimento. Tutto quello che faccio lo faccio con lui. Quando sta con me, aspetto che si addormenti e piango perchè spesso è lui che mi dà degli insegnamenti”.

Alessandro Basciano e l’amore per il figlio Niccolò

La nascita di Niccolò ha indubbiamente cambiato, in meglio, la vita di Alessandro Basciano. A soli 27 anni l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è ritrovato a diventare papà. Un cambiamento importante che gli è servito anche per cambiare dei lati del suo carattere e maturare cambiando le priorità della sua vita. “Dopo la nascita di Nicolò, ho smesso di fare il cogl***e e ho iniziato a prendermi un po’ di responsabilità” – ha raccontato l’ex gieffino che ha aggiunto – “Niccolò ha cambiato completamente la mia vita. Riesco a vederlo facendo mille sacrifici. Lui vive con sua mamma, ma posso vederlo quando voglio. Da quando lavoro all’estero è più difficile”.

