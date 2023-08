Lorella Boccia, incidente all’occhio “abrasione corneale”/ “Sento un dolore atroce”: cos’è successo

Lorella Boccia, incidente raccontato su Instagram: “Abrasione corneale“

Piccola disavventura per Lorella Boccia, la ballerina ex allieva di Amici di Maria De Filippi e negli ultimi anni affermatasi anche come showgirl e conduttrice televisiva. Come raccontato tra le stories del suo profilo Instagram nelle ultime ore, infatti, è incappata in un piccolo incidente che l’ha costretta ad un vistoso bendaggio sull’occhio destro. Tutto sarebbe nato da una mossa azzardata, come raccontato nella prima story: “Ore 7:00: dito nell’occhio e un dolore allucinante“.

Il gesto, che spesso può capitarci quando imprudentemente avviciniamo troppo le dita agli occhi, le ha procurato non pochi problemi. Nella story successiva, in particolare, svela qual è stato l’esito della visita medica, che facilmente aveva immaginato: “Ho fatto la visita e come previsto è un’abrasione corneale. Se provo ad aprire l’occhio destro di conseguenza si apre il sinistro e sento un dolore atroce. Qui avevo ancora l’anestesia (avrei voluto rubare al doc l’intera boccetta). A voi è successo? Dopo quanto siete riusciti ad aprirlo e soprattutto quando inizia a calmarsi il dolore?“.

Lorella Boccia, la vita privata e l’atteso ritorno in tv

Lorella Boccia è così incappata in un piccolo incidente, fortunatamente non grave, ma che la costringerà ad un breve periodo di riposo per ristabilirsi definitivamente. Può contare comunque sull’affetto incondizionato dei suoi numerosi fan e della sua famiglia, così come del marito Niccolò Presta. Dopo il matrimonio con l’imprenditore e produttore televisivo nel 2019, la ballerina ex Amici è diventata mamma della piccola Luce Althea nel 2021.

Per lei, inoltre, è in arrivo l’attesissimo ritorno in tv dopo un lungo periodo di stop seguito alla maternità. “Torno in Tv e non vedo l’ora! Sono felicissima ma anche in ansia perché dopo un anno e mezzo di stop per la maternità dovrò lasciare Luce Althea“, ha rivelato, senza però svelare in quale programma potremo vederla nella prossima stagione televisiva.

