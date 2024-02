Nicholas di Amici 23 va al serale ma cambia squadra/ Colpo di scena in studio: lascia Todaro per…

Amici 2024, Nicholas conquista il serale ma decide di cambiare squadra: lo smacco a Raimondo Todaro

Colpo di scena nel corso della nuova registrazione di Amici 2024. Col serale alle porte, nel corso del nuovo pomeridiano sono state assegnate nuove maglie dorate e una di queste è andata a Nicholas. L’allievo di Raimondo Todaro ha vissuto settimane difficili nella convinzione di non riuscire ad accedere al serale, ma le anticipazioni della registrazione di domenica 3 marzo 2024 svelano invece che ce l’ha fatta.

Stando a quanto riporta SuperguidaTv, attraverso Amici News, Nicholas è sì riuscito a conquistare un posto al serale, ma ha deciso di cambiare squadra. Ha lasciato il team di Raimondo Todaro, che ha creduto in lui dall’inizio del percorso, per approdare in quello di Emanuel Lo.

Nicholas lascia Raimondo Todaro per Emanuel Lo: cos’è accaduto tra allievo e prof di Amici 23

Una decisione quella di Nicholas che è un vero e proprio colpo di scena, visto che molte volte l’allievo è stato criticato sia dalla maestra Celentano che da Emanuel Lo, perché considerato più debole degli altri allievi e non all’altezza del serale. L’unico a credere in lui nonostante le carenze è stato Todaro. I rapporti tra il coach e Nicholas hanno però iniziato ad incrinarsi quando Raimondo ha fatto presente che il suo allievo avrebbe ottenuto la maglia solo dopo coloro che per lui erano più meritevoli, seppur non della sua squadra. Una decisione che ha scoraggiato Nicholas, pronto addirittura a lasciare la scuola pur di non avere quello che lui ha definito ‘un contentino’.

Proprio questo potrebbe dunque essere stato il motivo del cambio di squadra dell'allievo. In studio Emanuel Lo ha infatti ammesso che per lui avrebbe avuto accesso al serale, per Todaro invece no. Da qui la decisione di Nicholas di cambiare squadra.











