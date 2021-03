Nicholas Lapresa/ “Elena Santoro vice? Non mi fido!” (La Caserma)

Nicholas Lapresa comandate de La Caserma. Questo è il responso della scorsa puntata del reality di Rai2 che si è fermato proprio mercoledì scorso per dare ampio spazio al Festival di Sanremo ma che tornerà questa sera per il gran finale. La sua soddisfazione il gemello l’ha portata a casa visto che non solo ha avuto modo di spuntarla molto spesso in una serie di prove e di avere ruolo di responsabilità anche all’interno della camerata, ma nella penultima puntata è stata scelto come comandante dei blu e al suo fianco è stata messa Elena Santoro in veste di vice. Inutile dire che Nicholas si è subito detto poco convinto dell’operato della collega e quando l’ha vista assegnare le postazioni e le coppie molti dei suoi compagni hanno avanzato delle polemiche, Ciupilan stesso è rimasto deluso di non essere stato scelto, ma comunque ha ottenuto la fiducia di Lapresa che lo ha voluto con lui nella perlustrazione delle camere.

Nicholas Lapresa Comandante de La Caserma ma preoccupato per il gemello William

Al momento delle assegnazioni, il pensiero di Nicholas Lapresa è andato subito al fratello William che ne La Caserma si è dovuto accontentare del posto di vice con tutto quello che questo significa. Per un attimo è rimasto con il fiato sospeso convinto che il fratello avrebbe combinato di tutto ma così non è stato. Anche per lui le cose non sono andate benissimo visto che ad un certo punto si è infortunato ed è stata proprio Elena Santoro a correre in suo aiuto. Nicholas avrà imparato la lezione e questa sera la metterà in atto nel gran finale?



