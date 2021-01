NICHOLAS E WILLIAM LAPRESA/ I gemelli influencer di Tik Tok ne “La Caserma” di Rai 2

Nicholas e William Lapresa sono due dei partecipanti a “La Caserma“, il nuovo docu-reality di Rai Due che spera di ripetere il successo de “Il Collegio” facendo cimentare dei ragazzi in una situazione certamente difficile se paragonata agli standard di vita dei protagonisti. Ma chi sono Nicholas e William Lapresa: i più giovani non hanno bisogno di particolari presentazioni. Sanno bene, infatti, che questi due gemelli, noti sul web come i “Lapresa Twins”, sono dei seguitissimi influencer su Tik Tok.

Vi basti sapere che i 21enni originari di Granarolo, nella Bassa bolognese, possono contare sul social cinese oltre sette milioni di followers. Come se li sono meritati? Tutto dipende dal loro più grande talento: la simpatia, la capacità di fidelizzare un pubblico di giovani come loro con video divertenti che riguardano la loro famiglia e il loro vissuto quotidiano.

NICHOLAS E WILLIAM LAPRESA A “LA CASERMA”

Con il passare del tempo Nicholas e William Lapresa sono diventati quasi delle istituzioni del web per i più giovani. Molto uniti, ma allo stesso tempo con caratteri diversi, i due non mancano di litigare anche davanti alle telecamere, alimentando così degli scambi di vedute tra i loro followers su chi abbia ragione dei due su questo o quell’altro punto. Come riportato da “Il Resto del Carlino”, Nicholas ha frequentato l’istituto professionale Aldrovandi Rubbiani di Bologna, dove è stato anche bocciato un anno; William ha frequentato invece l’istituto superiore Malpighi.

Nicholas è un grande appassionato di musica, in particolare quella rock dei Guns ‘N Roses. William invece ama tantissimo il calcio ed è arrivato sulle soglie del professionismo: ha infatti militato – nel ruolo di difensore – in diverse squadre, tra cui Granarolo San Lazzaro e Mezzolara arrivando fino in serie D. Come si adatteranno i due ragazzi alla vita di caserma? Sapranno calarsi nella parte di militari o rimpiangeranno i loro video su Tik Tok?



