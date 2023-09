Nick Carter accusato di violenza sessuale da 15enne/ “Drogata, alcolizzata e costretta a fare ses*o”

L’ex cantante dei Backstreet Boys, Nick Carter, ha ricevuto una nuova denuncia per delle presunte molestie sessuali. Dopo le due “segnalazioni” degli ultimi 18 mesi, l’artista americano è tornato in queste ore sotto i riflettori per via di una donna che avrebbe intentato una causa nei suoi confronti per violenze sessuali, così come si legge sul sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa. Le accuse risalirebbero a diversi anni fa, quando la presunta vittima aveva 15 anni, di conseguenza sembrerebbe trattarsi di una storia molto simile alle precedenti denunce: la donna ha infatti accusato Nick Carter di averla alcolizzata e drogata dopo di che l’avrebbe aggredita sessualmente.

Cani, gatti e altri animali seppelliti nella tomba di famiglia/ Depositata proposta di legge in Veneto

Stando a quanto specificato da Rolling Stone U.S, attraverso il proprio avvocato, la presunta vittima avrebbe anche contratto una malattia sessualmente trasmissibile, oltre ad aver subito un trauma psicologico per via della sua giovane età. L’incidente sarebbe avvenuto su uno yacht nonché nel retro di un bus durante il tour del 2023, quando Nick Carter aveva 23 anni e la denuncia è avvenuta presso la contea della Pennsylvania, dove vive appunto la ragazza, oggi 35enne. Secondo quanto spiegato dal legale della donna, ci sarebbe stato anche un tentativo reiterato nel tempo di violenze sessuali, così come si legge sulla denuncia.

Multa e decurtazione punti annullati/ “Fra cartello limite velocità e autovelox serve 1 km”

NICK CARTER ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE DA 15ENNE: VICENDA DA APPROFONDIRE

Nella stessa viene inoltre nominata la sorella di Nick Carter, che pare abbia convinto l’allora 15enne a raggiungerlo nel bus e ad avere un rapporto orale con lui. Un mese dopo la prima vicenda il cantante avrebbe costretto la donna a fare nuovamente ses*o, alla presenza di tre uomini. Una vicenda alquanto nebulosa quindi che merita l’attenzione e la giusta indagine per cercare di capire se vi siano eventuali responsabilità.

Nel frattempo sono cadute in prescrizione le accuse di violenza sessuale datate 2017 di Melissa Schuman, un membro della band Dream, mentre è ancora in corso il processo riguardante Shannon “Shay” Ruth. Quest’ultima ha accusato l’anno scorso il cantante dei Backstreet Boys, affermando che l’avrebbe violentata quando aveva 17 anni.

ORSA AMARENA UCCISA A FUCILATE IN ABRUZZO/ L'aggressore: “Ho sparato per paura”

© RIPRODUZIONE RISERVATA