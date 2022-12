Backstreet Boys, Nick Carter accusato di stupro/ Lei: “ultimi anni pieni di dolore…”

Nick Carter dei Backstreet Boys accusato di stupro

Una polemica è destinata a travolgere Nick Carter, cantante e leader dei Backstreet Boys. Come riporta Repubblica, infatti, l’artista è stato accusato di stupro da una ragazza autistica, minorenne all’epoca dei fatti. La notizia è stata fatta trapelare dalla stessa ragazza, Shannon “Shay” Ruth, che ha illustrato in una conferenza stampa l’azione legale presentata contro il cantante. I presunti fatti risalirebbero al 2001, quando Shannon aveva soli 17 anni: nel corso della conferenza stampa ha raccontato il dolore di questi anni.

“Gli ultimi 21 anni sono stati pieni di confusione, dolore, frustrazione vergogna e autolesionismo. Ed è stato il risultato diretto del fatto che Nick Carter mi ha stuprata” ha rivelato. E ha aggiunto: “Anche se sono autistica e soffro di paralisi cerebrale, nulla ha avuto su di me un impatto negativo pari a quello causato da Carter“. Inoltre, stando al racconto in conferenza stampa, avrebbe anche subito violenza fisica da parte di Carter, che l’avrebbe “insultata e malmenata lasciandole lividi sul braccio“.

Nick Carter: le accuse di violenza sessuale e la morte del fratello Aaron

Anche nel 2017 Nick Carter fu accusato di stupro, questa volta ai danni dell’ex leader del gruppo femminile Dream Melissa Schuman, che rivelò di aver subito una violenza sessuale appena maggiorenne. La posizione di Nick Carter, dunque, ora si aggrava con una nuova accusa. È dunque un momento complicato per il volto dell’iconica boyband anni Novanta Backstreet Boys, già segnato dall’improvvisa morte del fratello minore Aaron Carter avvenuta circa un mese fa.

Il corpo del ragazzo è stato ritrovato nella vasca da bagno della sua residenza a Lancaster, in California, come riportato da TMZ. Poche ore dopo la tragica notizia, la formazione ha ricordato Aaron Carter durante un concerto, tributandogli un commosso omaggio: “Siamo cresciuti tutti insieme. Abbiamo attraversato alti e bassi, bassi e alti. E voi, ragazzi, l’avete passato con noi, e lo abbiamo passato con voi. Stasera abbiamo il cuore a pezzi perché ieri abbiamo perso uno dei nostri familiari. Volevamo solo trovare un momento nel nostro show per riconoscerlo“.

