Nick Cordero, morto per Coronavirus a 41 anni/ Moglie attore “Ora un angelo in cielo”

Non ce l’ha fatta Nick Cordero, star di Broadway da mesi colpito dal Coronavirus. L’attore è morto nelle passate ore all’età di 41 anni a causa delle complicanze legale al Covid. Il contagio dal virus aveva avuto già gravi conseguenze su di lui al punto da spingere i medici a procedere con l’amputazione di una gamba. Cordero era stato per alcune settimane in coma farmacologico prima del risveglio anche se la moglie Amanda Kloots aveva raccontato proprio nei giorni scorsi, come l’uomo fosse ancora particolarmente debole. Le condizioni di Nick, dunque, non erano affatto rassicuranti e purtroppo nella giornata di domenica 5 luglio è spirato presso l’ospedale Cesars-Sinai di Los Angeles dopo oltre 90 giorni di ricovero. Solo lo scorso anno Nick era diventato padre del primo figlio della coppia, il piccolo Elvis Eduardo Cordero. La moglie Amanda nelle passate ore ha voluto scrivere un lungo post Instagram per ricordare l’uomo della sua vita, sconfitto dal Coronavirus: “Dio ha un altro angelo in cielo ora. Il mio caro marito è morto stamattina. Era circondato nell’amore dalla sua famiglia, cantava e pregava mentre lasciava dolcemente questa terra”.

NICK CORDERO, ATTORE MORTO PER CORONAVIRUS A 41 ANNI

La vedova di Nick Cordero, l’attore 41enne morto a causa del Coronavirus, si è detta incredula e ferita: “Il mio cuore è spezzato perché non riesco a immaginare la nostra vita senza di lui. Nick era una luce così brillante. Era amico di tutti, amava ascoltare, aiutare e soprattutto parlare. Era un attore e un musicista incredibile. Amava la sua famiglia e amava essere un padre e un marito. Elvis ed io sentiremo la sua mancanza in tutto ciò che facciamo, ogni giorno”, ha scritto nel suo lungo post Instagram. La donna ha poi voluto ringraziare tutti per l’estremo amore ricevuto in questi lunghi 95 giorni di lotta. Nick Cordero era stato nominato per un Tony Awards e nel corso della sua carriera era stato protagonista di alcuni popolari spettacolo teatrali di Broadway come Waitress, A Bronx Tale e Bullets Over Broadway. L’attore aveva preso parte anche ad alcuni prodotti televisivi di successo seppur con ruoli minori, dalla serie Queer as Folk a Lilyhammer, passando per Law & Order e Blue Bloods.





