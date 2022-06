Nick eliminato da Mercedesz in semifinale de L’Isola/ Fan in rivolta “televoto truccato”

Nick Luciani è l’eliminato provvisorio alla semifinale de L’isola dei famosi 2022

La nuova puntata de L’isola dei famosi 2022, in onda in prima serata lunedì 20 giugno 2022 su Canale 5, decreta l’eliminazione dal gioco honduregno di Nick Luciani. Il verdetto finale del televoto settimanale indetto in vista della nuova puntata, quella della semifinale del reality, segna l’uscita dall’isola principale -playa Palapa- del membro biondo de I cugini di campagna, che non riesce a battere la preferita dal pubblico, Mercedesz Henger, che come il cantante era finita in nomination. E l’uscita di Nick, di cui potrebbe essere confermata l’eliminazione dal gioco una volta che il cantante sarà giunto all’ultima spiaggia Playa Sgamatissima, era stata pronosticata dall’annesso sondaggio lanciato in rete Novella 20oo rispetto al televoto indetto tra Nick e Mercedesz Henger.

Le reazioni social all’uscita dalla Palapa di Nick Luciani: Mercedesz papabile finalista del reality

Nel frattempo, tuttavia, il sentiment social si spacca tra le reazioni più disparate rispetto al risultato dell’ultima prova televoto, che decreta l’uscita dalla Palapa di Nick Luciani. “Televoto truccato”, si legge tra i commenti di contestazione rilasciati dagli internauti, sulla pagina Instagram de L’isola dei famosi 2022. E a fare eco ai messaggi sul sospetto “tele-trucco”, sono poi tra gli altri messaggi i seguenti: “Ma noo!”; “E’ tutto un bah!”; “Ma chi ci crede”; “Speriamo che Nick si salverà sull’altra Isola”; “Tutto truccato”. Insomma, sembra proprio che tra i fan di Nick Luciani c’è chi non scommetterebbe sulla veridicità del verdetto che ha decretato l’uscita da Playa Palapa del leader de I cugini di campagna.

Nel frattempo, Nick lascia Playa Palapa dando il bacio di Giuda ad Estefania Bernal e Mercedesz Henger diventa una papabile finalista de L’isola dei famosi 2022. La figlia di Eva Henger, infatti, concorre per il posto di secondo finalista al nuovo televoto indetto, che la vede schierata contro Carmen Di Pietro e Estefania Bernal.

