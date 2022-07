Nick Kyrgios/ La confessione choc: “Ho abusato di alcol e droghe”

Grande protagonista dell’ultimo torneo di Wimbledon, dove si è giocato la vittoria con Nole Djokovic, Nick Kyrgios è considerato uno dei tennisti più interessanti del panorama internazionale. La sua forte personalità ha spesso offuscato le sue qualità in campo, ma c’è di più. Ed è lo stesso tennista australiano a raccontare il passato difficile…

Intervenuto ai microfoni di Wide World of Sports, il ventisettenne ha ammesso di aver attraverso un momento particolarmente complicato a causa dell’alcol e della droga. Problemi che hanno avuto pesanti ripercussioni sulla sua vita privata, al punto da incidere sull’ambito familiare.

NICK KYRGIOS: “HO ABUSATO DI ALCOL E DROGHE”

“Ho abusato di molto alcol e droghe”, la confessione choc di Nick Kyrgios ai microfoni del tabloid sportivo. L’australiano ha rimarcato che la cosa è andata fuori controllo, ma fortunatamente adesso va tutto per il meglio: “Ora non bevo quasi più, bevo solo un bicchiere di vino a cena”. Come dicevamo, il talento di Camberra ha dovuto superare alcune fasi difficili a livello familiare: “Ho dovuto ricostruire i rapporti e adottare abitudini più sane, come stare a dieta, dormire bene e cercare di allenarmi un po’ di più”. Nick Kyrgios ha evidenziato di aver allontanato i suoi cari, tentando di affrontare i problemi personali da solo. La madre Norlaila ha voluto ricordare l’importante vicinanza di Andy Murray: “John Morris, l’ex manager di mio figlio, mi ha detto che Andy Murray era preoccupato per Nick perché vedeva in lui tracce di autolesionismo. E’ stato duro affrontare le critiche e cercare di proteggerlo, ma non posso proprio proteggerlo”.

