Diretta Djokovic Kyrgios/ Finale Wimbledon 2022 streaming video tv: orario, vincitore

La diretta della finale Djokovic Kyrgios sarà naturalmente il pezzo forte per il torneo di Wimbledon 2022, che oggi domenica 10 luglio giunge al suo epilogo anche nel torneo del singolare maschile. Sarà una finale inattesa ma anche decisamente intrigante: da una parte il grande campione serbo Novak Djokovic che vuole riprendere la marcia trionfale nei tornei del Grande Slam il cui ultimo atto è per ora il successo contro Matteo Berrettini proprio l’anno scorso a Wimbledon per vincere sull’erba di Londra per la sesta volta; dall’altra l’australiano Nick Kyrgios, esempio perfetto di genio e sregolatezza, che ha l’occasione d’oro per lasciare un segno profondo sulla storia del tennis.

Per Novak Djokovic il cammino a Wimbledon 2022 non è stato una passeggiata e ha pure giocato una partita in più, dal momento che naturalmente venerdì ha avuto la semifinale contro Norrie, ostacolo che invece Kyrgios ha saltato grazie al ritiro di Nadal. La speranza di tutti è comunque quella di vedere la migliore versione dell’australiano, per godere di una grande sfidano Nole che possa regalare uno spettacolo degno della partita di tennis più importante dell’anno. L’appuntamento con la finale Djokovic Kyrgios sarà oggi pomeriggio, con inizio in programma da calendario alle ore 15.00 italiane naturalmente sul campo Centrale di Wimbledon, per una partita che speriamo possa quindi essere spettacolare ed intensa: la diretta di Djokovic Kyrgios manterrà le attese?

La diretta tv di Djokovic Kyrgios, finale maschile di Wimbledon 2022, sarà garantita naturalmente da Sky Sport, che detiene i diritti per la trasmissione di tutto il torneo londinese del Grande Slam. Di conseguenza, sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video, che sarà garantita tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

La diretta della finale Djokovic Kyrgios incoronerà il vincitore di Wimbledon 2022 anche per quanto riguarda il torneo maschile. Andiamo allora a ripercorrere il cammino fin qui dei due finalisti. Il serbo Novak Djokovic ha avuto bisogno di quattro set al primo turno per battere il sud-coreano Kwon, poi ha vinto in tre facili set al secondo turno contro l’australiano Kokkinakis e al terzo turno nel derby serbo contro Kecmanovic. Di nuovo quattro set agli ottavi di finale per piegare la wild-card olandese Van Rijthoven, ma il vero brivido per Djokovic è stato naturalmente ai quarti contro il nostro Jannik Sinner, avanti di due set prima di cedere al quinto. Infine, venerdì in semifinale ecco il successo nuovamente in rimonta ma in quattro set contro il padrone di casa britannico Norrie.

Nella parte bassa del tabellone, l’australiano Nick Kyrgios avrebbe potuto finire subito la sua avventura a Wimbledon 2022 perché nel primo turno ha avuto bisogno di cinque set molto combattuti per piegare il britannico Jubb, poi ha vinto facilmente al secondo turno contro il serbo Krajnovic e nel terzo ha fatto il colpo battendo il greco Tsitsipas in quattro set, partita contrassegnata anche da diverse polemiche. Agli ottavi altra grande battaglia per vincere in cinque set contro l’americano Nakashima, successo invece in tre set ai quarti contro il cileno Garin prima di approfittare del ritiro di Rafa Nadal dalla semifinale per arrivare alla prima finale di Wimbledon in carriera.

