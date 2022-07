Nick Luciani al Grande Fratello Vip 7?/ “Mi piacerebbe, anche con I Cugini di Campagna”. E su Sanremo…

Nick Luciani in un nuovo reality dopo l’Isola dei Famosi? Le parole dell’ex naufrago

Quali sono i progetti di Nick Luciani dopo l’Isola dei Famosi 2022? L’ex naufrago, dopo un’avventura che lo ha portato sino in finale, spera di potersi mettere in gioco in altri programmi televisivi e, magari, questa volta insieme all’intero gruppo dei Cugini di Campagna. Lo ha ammesso nel corso di un’intervista rilasciata a SuperguidaTv, rivelando che accetterebbe volentieri sia di partecipare al Grande Fratello Vip che a programmi come Tale e Quale Show o Ballando con le stelle.

“Certo che mi piacerebbe, anche come gruppo magari. – ha dichiarato Nick – Il Grande Fratello Vip è meno faticoso rispetto all’Isola. Anche Ballando con le stelle e Tale quale show, sono programmi che farei volentieri, magari anche con gli altri componenti del gruppo, sarebbe fantastico”.

Nick Luciani e il sogno di Sanremo 2023

Nick Luciani è però pronto a tornare a dedicarsi alla musica. Tanti sono i progetti dei Cugini di Campagna per il prossimo anno che sarà molto importante, come spiegato dall’ex naufrago. “Sanremo? Ci piacerebbe molto, poi nel 2023 festeggiamo il 50° compleanno di “Anima mia”. Vediamo, c’è in ballo con Amadeus qualcosa all’Arena di Verona, ma ancora non c’è nulla di confermato, non vogliamo sbilanciarci più di tanto. Ci piacerebbe molto festeggiare a Sanremo certo, quello sarebbe un nostro sogno”, ha raccontato Luciani dopo la sua avventura all’Isola dei Famosi. Nella stessa intervista il cantante ha poi lanciato delle pungenti stoccate ad alcuni ex compagni dell’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis e i Tavassi in primis.

