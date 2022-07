Nick Luciani: “Nicolas Vaporidis? Un capetto”/ “Edoardo Tavassi non mi è piaciuto…”

Nick Luciani contro Nicolas Vaporidis

Quella vissuta sull’Isola dei Famosi 2022 è stata un’avventura lunga e faticosa per Nick Luciani che, rientrato in Italia, in una lunga intervista rilasciata a Fanpage, ha parlato anche del rapporto che ha instaurato con gli altri naufraghi. Nick spiega di essersi trovato bene con Marco Cucolo, con Licia Nunez, Lory Del Santo, ma di non aver gradito l’atteggiamento di Nicolas Vaporidis che si sarebbe comportato da “capetto”. “Ha avuto per tutto il tempo questo atteggiamento da capetto, non mi è mai piaciuto. Ci siamo chiariti, ma non c’è mai stata sintonia”.

Nick Luciani al Grande Fratello Vip 7?/ "Mi piacerebbe, anche con I Cugini di Campagna". E su Sanremo…

Vaporidis, tuttavia, ha saputo conquistare il pubblico che l’ha eletto vincitore, ma per Nick Luciani, quella dell’attore, è stata solo una strategia. “Ha lavorato di strategia. Io non l’ho mai fatto e per questo il pubblico ha premiato Nicolas proprio perché ha saputo giocare di ruolo. Aveva pure questa parlantina, questo modo di fare particolare. Io mi sono adattato, ho fatto il mio percorso”, ha aggiunto.

Carmen Di Pietro a Nick Luciani "fai vedere"/ Imbarazzo social per l'ex naufrago

Nick Luciani deluso da Edoardo Tavassi

Anche nei confronti di Edoardo Tavassi Nick Luciani non è tenerissimo. “Ora che ci penso non m’è piaciuto nemmeno Edoardo Tavassi, mi spiace perché eravamo amici solo che poi ha parlato male di me alla fine. Non l’ho capito il suo atteggiamento”, ha spiegato Luciani che ha aggiunto di essere orgoglioso del percorso fatto.

Infine, secondo Nick Luciani, chi avrebbe meritato sicuramente di più Carmen Di Pietro. Per Nick, infatti, la madre di Alessandro Iannoni avrebbe meritato il secondo posto più di Luca Daffrè. “Quando eravamo in disparte, mi chiedeva scusa. Gliel’ho sottolineato, non m’è piaciuto questo aspetto. Però, per il resto, è stata brava e ha creato grandi dinamiche. Anche con suo figlio Alessandro. Magari meritava lei il secondo posto e non Luca”, ha concluso a Fanpage.

Silvano, Cugini di Campagna gaffe a Isola/ "Nick Luciani senza di te la Fattoria..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA