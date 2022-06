Nick Luciani, eliminato dall’Isola dei Famosi?/ Al televoto con Mercedesz Henger può farcela ma…

Nick Luciani elogiato da Estefania Bernal e Maria Laura De Vitis, la reazione

Nick Luciani ha raccontato al gruppo dei naufraghi l’emozionante l’incontro con la moglie Vanessa Proprio in una delle scorse puntate, il naufrago ha ricevuto l’abbraccio della moglie Vanessa Perna che lo ha raggiunto in Honduras. Nick era apparso emozionato mentre Vanessa lo incoraggiava ad andare avanti: “Vai avanti per la tua strada, non ascoltare gli altri, fai di testa tua, perché è questa la strada giusta. Tu sei onesto, sincero e buono. E noi lo sappiamo. Sorridi, è un gioco”. Nick Luciani è tornato a parlarne con i naufraghi. Estefania Bernal ha chiesto: “Qual è stata a caldo la tua reazione?”. Nick Luciani a quel punto ha svelato: “Io già piangevo perché avevo visto delle nostre foto. Ad un certo punto ho sentito la sua voce e mi sono emozionato”.

Nick Luciani attaccato da Vladimir Luxuria/ "Non hai alleati, ma vai avanti"

Estefania gli ha fatto notare che Vanessa si è fatta un viaggio molto lungo solo per poterlo abbracciare cinque minuti. Nick Luciani non si sarebbe mai aspettato di ritrovarsi Vanessa all’Isola anche perché poco tempo prima si stava preparando per affrontare la prova. Un cambio di piani che infatti gli ha suscitato qualche perplessità: “Sono riuscito a parlarci anche se per poco tempo. Mi ha dato molta carica”. Estefania Bernal e Maria Laura De Vitis sottolineano il suo cambiamento: “Sei tornato il Nick che conoscevamo”. Nick ha poi confidato che la moglie Vanessa gli avrebbe consigliato di non litigare negli ultimi giorni.

VANESSA PERNA, CHI E' LA MOGLIE DI NICK LUCIANI?/ "Sei vero ed onesto, sorridi"

Nick Luciani e l’incontro con la moglie Vanessa: “Vai avanti per la tua strada”

Nella puntata andata in onda lunedì 13 giugno 2022, Ilary ha reso noto il verdetto del televoto e Nick è stato salvato dal pubblico con il 32% delle preferenze. Su Playa Palapa anche gli uomini, come le donne, hanno dovuto indicare chi non mandare in finale e Nick è stato votato da tutti e tre i naufraghi rimasti in gara. Con questo verdetto è stato escluso dal gioco che lo avrebbe portato alla finale. Non è stata una settimana facile per Nick che ha avuto molti screzi con i naufraghi in particolare Edoardo e Nicolas. Il cantante è stato giudicato troppo aggressivo e il suo atteggiamento non è piaciuto ai compagni di viaggio. Invitato da Ilary nella postazione nomination, gli è stato fatto vedere un video messaggio della moglie Vanessa che lo ha incoraggiato ad andare avanti. La donna non ha parlato dallo studio come il marito ha pensato, ma in verità era nella Palapa.

Isola dei Famosi 2022, chi merita la finale tra Nick e Nicolas?/ Guendalina Tavassi boccia...

Appena si sono visti si sono abbracciati e Vanessa lo ha rincuorato riguardo alle discussioni degli ultimi giorni suggerendogli di rilassarsi perché alla fine è solo un gioco. Contro Nick c’è una coalizione da parte dei naufraghi, tutti sono concordi a farlo fuori dal gioco. Durante le nomination è stato votato da quasi tutti i naufraghi che hanno lamentato il suo cambiamento di carattere e che la sua vera identità è quella di un uomo aggressivo. Ha avuto degli screzi con Nicolas ed Edoardo dove secondo loro sarebbe uscita fuori la vera natura del cantante. Se il Cugino di Campagna non riceve le simpatie dei suoi amici di avventura, non si può dire lo stesso del pubblico che invece lo adora. Nick ha buone possibilità di vincere il televoto con Mercedesz perché la sua genuinità è apprezzata dai follower, poi i fan del gruppo lo sostengono attivamente sui social, sperando di vederlo in finale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA