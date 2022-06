Nick Luciani/ Dedica alla moglie Vanessa e alla figlia Karen prima dell’ultima sfida

Nick Luciani verso la finalissima dell’Isola? L’ultima sfida

Nick Luciani, voce de I Cugini di Campagna, è giunto alle battute finali della sua Isola dei Famosi 2022. Questa sera dovrà vedersela in apertura con una sfida per nulla semplice ma in merito alla quale potrebbe avere la meglio. Nell’ultima settimana, infatti, il televoto si è aperto proprio su Nick Luciani e Mercedesz Henger lasciando al pubblico da casa il compito di decidere chi, tra i due naufraghi, avrebbe meritato di giungere nella finalissima. La risposta arriverà tra poche ore ma secondo i sondaggi apparsi online il cantante de I Cugini di Campagna potrebbe avere la meglio e quindi proseguire la sua corsa verso la vittoria del reality.

In realtà sarà difficile vederlo sul podio, ma in ogni caso il percorso di Nick Luciani ha sorpreso un po’ tutti dal momento che ha spesso avuto la meglio in occasione di televoti dove la sua uscita di scena era stata data quasi per scontata. Le sorprese però, come spesso accade sono dietro l’angolo e questa sera a fare il tifo per lui ci sarà anche Silvano Michetti, il noto collega riccioluto con il quale Nick iniziò la sua avventura all’Isola. Michetti, tuttavia, fu squalificato dopo poche ore per via di una imprecazione, senza neppure avere il tempo di farsi conoscere.

Nick Luciani: il suo ultimo pensiero sull’Isola è per la sua famiglia

Sono ore di riflessione e raccoglimento, queste ultime vissute all’Isola dei Famosi da parte dei naufraghi, ed anche Nick Luciani, in vista della finale e prima di fare ufficialmente ritorno in Italia, ha dedicato uno dei suoi ultimi pensieri alla sua famiglia. Con un bastoncino tra le mani, il cantante de I Cugini di Campagna ha scritto sulla sabbia una dedica. Oltre a qualche disegno che per Luciani avrà un significato ben preciso, ha scritto tre lettere: “N V K”. Si tratta delle iniziali di coloro che compongono la sua bellissima famiglia, ovvero lo stesso Nick, la moglie Vanessa Perna e la loro unica figlia Karen.

Di recente proprio un messaggio della moglie Vanessa aveva ridato forza a Nick: “Mi mancano tantissimo, non vedo l’ora di riabbracciarle”, aveva detto, prima di poter rivedere la moglie che oltre a complimentarsi con lui gli dedicò parole di grande stima: “Tu sei onesto, sincero e buono e noi lo sappiamo. Sorridi, è un gioco”. Il gioco sta ormai per volgere al termine e questa sera il cantante avrà modo di dimostrare per l’ultima volta tutta la sua forza interiore, prima di poter tornare dalla sua splendida famiglia.











