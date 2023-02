Nick Luciani, perchè aveva lasciato i Cugini di Campagna?/ “Poca collaborazione e…”

Nick Luciani, i motivi dietro la clamorosa divisione dai Cugini di Campagna e il ritorno nella band

Nick Luciani torna con i Cugini di Campagna in gara al Festival di Sanremo 2023. Un ritorno molto atteso quello del cantante che è rientrato nella storica banda fondata dai fratelli Silvano e Ivano Michetti da cui si era separato per alcuni anni. Ma perchè l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi aveva lasciato il gruppo? A rivelarlo è stato proprio il cantante che ha vissuto dei momenti di difficoltà ed incomprensioni con il fondatore della band che non avrebbe lasciato spazio alla sua creatività. Una chiusura che ha spinto Nick a lasciare la band e ad intraprendere una carriera da solista nel 2014. Proprio il cantante, durante un’intervista, ha rilasciato maggiori dettagli su quanto successo con la band: “mancanza di collaborazione, prove, allestimento degli spettacoli” , ma anche problemi che avrebbero portato a “concerti sempre più scadenti togliendo man mano al gruppo quella magia con la quale era nata negli anni Settanta e su cui si basava, snaturando e facendo scivolare il gruppo sempre di più nel ridicolo sia dal vivo che in tv”.

Non solo, il cantante ha aggiunto: “nel 2014 ho deciso di lasciare la band perchè il rapporto tra me e uno degli altri componenti non funzionava più e ho iniziato la carriera solista con il disco “Ricomincio da me”, con 12 inediti e tre brani classici, “Anima mia”, “Un’altra donna” e “Il primo giorno di novembre”, rivisitati con la mia nuova band”.

Nick Luciani e I Cugini di Campagna: “un’esperienza bella e importante”

Nonostante tutto però l’esperienza con i Cugini di Compagna non è mai stata dimenticata da Nick Luciani che ha sempre speso parole di grande affetto per la band: “é stata un’esperienza bella e importante anche perchè sono entrato ne I Cugini di Campagna nel 1993 quando erano un gruppo già affermato. Io sono stato il quarto cantante della band e sono subentrato a Marco Occhetti. Dopo essermi formato un po’ e aver fatto crescere i capelli per uniformarmi all’immagine della band, nel 1997 è arrivato il programma “Anima mia” con Claudio Baglioni e Fabio Fazio che ha avuto un grande successo”.

Alla fine tutto è andato per il meglio, visto che Nick è tornato come cantante nella band.











