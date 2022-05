Nick Luciani pronto al rientro all’Isola dei Famosi?/ I fan ci sperano e…

Nick Luciani rientrerà all’Isola dei Famosi? I fan ci sperano e…

Nick Luciani ancora non è rientrato all’Isola dei Famosi. I fan del reality sono in apprensione per le condizioni del componente dei Cugini di Campagna e attendono di sapere qualcosa in più nella puntata in onda questa sera. L’assenza del naufrago si sta prolungando e nella scorsa puntata Alvin ha messo al corrente i telespettatori spiegando che Nick sarebbe stato sottoposto ad un piccolo intervento al piede in quanto la ferita si era infettata. Alvin ha rassicurato i telespettatori: “Piccola infezione”. “Un corpo estraneo, ovvero un pezzo di corallo, gli si era conficcato nel piede ed è stato estratto dal dottor Gazzè che salutiamo”, afferma l’inviato a proposito dell’incidente di Nick Luciani. “L’operazione è andata benissimo. Stamattina proprio ha subito questo piccolo intervento”.

Alvin aveva poi aggiunto che Nick Luciani sarebbe tornato lunedì all’Isola dei Famosi ma di lui ancora nessuna traccia. La mancanza di Nick Luciani all’Isola dei Famosi si fa sentire anche perché ora che le dinamiche di gioco sono cambiate il suo improvviso rientro potrebbe cambiare le carte in tavola. Nick non ha mai litigato con nessuno ma l’arrivo degli altri naufraghi potrebbe creare dinamiche di gioco inaspettate. Cosa succederà?

Nel corso di questa edizione dell’Isola dei Famosi sono diversi in naufraghi che a causa di infortuni o problemi di diversa natura sono stati costretti ad abbandonare per qualche giorni l’isola. Questa volta tocca a Nick Luciani, che è in infermeria da un po’ di giorni ed è assente nella diretta di lunedì 23 maggio. Il motivo sarebbe l’infezione presa in seguito alla ferita al piede causata da un corallo. Uno dei membri dei Cugini di Campagna ha dovuto sottoporsi a una piccola operazione. Preoccupati per lo stato del cantante, Alvin rassicura tutti sulla salute di Nick che non è ancora rientrato poiché ha bisogno di ulteriore riposo. Si spera che si rimetta presto e possa tornare insieme ai compagni e prendere parte alla serata di venerdì 26 maggio.

Nick Luciani è sempre stato molto apprezzato dai naufraghi e in particolare da Edoardo Tavassi che ha speso belle parole nei suoi confronti. Sull’account ufficiale Twitter dell’Isola dei Famosi, si legge: “Edoardo esprime tutta la sua ammirazione per Nick, da quando è arrivato ha messo a disposizione la sua intraprendenza e il suo ingegno per costruire oggetti utili alla permanenza sull’Isola. L’ultima creazione: una comoda sdraio per dormire“. Nick Luciani è apparso utile per il bene del gruppo perché si è sempre dato da fare per gli altri e non ha mai innescato discussioni. Un carattere mite e tranquillo che ha suscitato simpatia nel pubblico che vorrebbe vederlo in finale. Infortuni permettendo.











