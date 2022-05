Nick Luciani smascherato da Lory Del Santo/ “Ha capito con chi allearsi e…”

Nick Luciani operato al piede, come sta? Le condizioni di salute

Brutto incidente per Nick Luciani all’Isola dei Famosi. Il concorrente ha subito un intervento in seguito ad un serio infortunio. L’operazione, perfettamente riuscita, ha consentito al naufrago di rientrare in gioco immediatamente seppur con l’ausilio delle stampelle. Nick Luciani ha subito un infortunio al piede e si è dovuto sottoporre ad un intervento di rimozione del corallo che è riuscito brillantemente. Pertanto il naufrago il quale ha potuto intraprendere di nuovo l’avventura, dovrà utilizzare le stampelle per muoversi e camminare. A riportare questa notizia è l’inviato Alvin durante l’ultima diretta de “L’isola dei famosi”: “Volevo darvi solo tre piccoli aggiornamenti. Avete avuto modo di vedere che ci ha appena raggiunti Nick che è con le stampelle isolane perché purtroppo ha avuto un piccolo intervento al piede in quanto un corpo estraneo, ovvero un pezzo di corallo, gli si era conficcato nel piede ed è stato estratto dal dottor Gazzè che salutiamo”.

Nick Luciani, Vaporidis e Roger ancora assenti all'Isola/ Come stanno? "Accertamenti"

Nick Luciani è poi apparso in stampelle rassicurando tutti sulle condizioni di salute. Grande apprensione per la famiglia, i fan di Nick Luciani e il pubblico a casa, che si chiede se il naufrago dovrà abbandonare l’Isola dei Famosi 2022 dopo l’infortunio che l’ha riguardato. In realtà, come spiegato da Alvin, il concorrente dovrebbe essere in grado di proseguire la sua avventura all’Isola dei Famosi; anche Nick Luciani si è detto molto ottimista, e ha spiegato di aver costruito da solo le stampelle che utilizzava, quindi Nick Luciani non dovrà abbandonare l’Isola dei Famosi 2022 dopo il suo infortunio.

NICK LUCIANI CON LE STAMPELLE ALL'ISOLA DEI FAMOSI, COS'È SUCCESSO?/ Lascia la palapa: "Bisogno di riposo"

Nick Luciani smascherato da Lory Del Santo: “E’ un giocatore…”

Nick Luciani è stato smascherato da Lory Del Santo. La compagna di Marco Cucolo ha messo in guardia alcuni suoi compagni di gioco da Nick Luciani affermando: “E’ una scelta strategica che ci sta, ha capito con chi allearsi per andare avanti, anche lui è un giocatore e lo considererò come tale”. Insomma Lory Del Santo non si fida molto di Nick Luciani. In effetti il concorrente dell’Isola dei Famosi ha sempre evitato di prendere posizione in merito alle dinamiche del reality. Il cantante dei Cugini di Campagna ha scelto di non intromettersi mai nelle discussioni. Un atteggiamento che potrebbe premiarlo ma che potrebbe anche ritorcerglisi contro considerando che in molti potrebbero accusarlo di voler vincere facile.

Nick Luciani/ L'Isola dei Famosi sarebbe dovuta arrivare dieci anni fa

Vedremo cosa succederà quando Nick si ristabilizzerà in seguito all’infortunio. Il concorrente potrebbe cambiare atteggiamento o decidere invece di proseguire su questa strada. Nick non è il primo a infortunarsi durante questa edizione dell’Isola. Anche Guendalina Tavassi, tra le migliori personalità di questa edizione del gioco insieme al fratello Edoardo, si è fatta male e ha saltato la scorsa puntata, per rientrare in gioco solo questa sera. Risulta essere ancora infortunato, invece, Roger Balduino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA