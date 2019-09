Nicki Minaj annuncia il ritiro/ “Ho deciso di dedicarmi alla famiglia”, i rumors e…

Nicki Minaj ha deciso di ritirarsi per dedicarsi alla famiglia. La rapper, che in passato ha ottenuto diverse nomination ai Grammy, ha affrontato l’argomento sul suo profilo Twitter, dove ha colto di sorpresa gli oltre 20 milioni di follower con breve messaggio: “Ho deciso di ritirarmi e dedicarmi alla famiglia. So che voi ragazzi adesso sarete felici”. Nicki Minaj, 36 anni, nota per i suoi look stravaganti, è da tempo fidanzata con Kenneth Petty, noto imprenditore nel campo della discografia con il quale di recente ha annunciato di essere sul punto di convolare a nozze. Nessuno, però, si sarebbe mai aspettato che la diva avrebbe messo in cantina la carriera per dedicarsi alla famiglia, soprattutto in vista dei successi collezionati nell’ultimo decennio. Presente sulla scena musicale mondiale dai primi anni duemila, ha debuttato nel 2010 con l’album “Pink Friday”. I suoi dischi hanno venduto milioni di copie, consentendole di ottenere 10 nomination ai Grammy, vincere ben cinque MTV Video Music Awards e battere diversi record sulla classifica Billboard Hot 100.

NICKI MINAJ: I POSSIBILI MOTIVI DEL SUO RITIRO

Secondo i bene informati, Nicki Minaj avrebbe cominciato a valutare la possibilità di ritirarsi già lo scorso anno. Il suo quarto album, “Queen” non è infatti riuscito a raggiungere gli obiettivi prefissati, costringendola ad annullare tutte le tappe della sua lunga tournée. In quell’occasione, ricorda la BBC, aveva motivato la cancellazione del tour spiegando che “semplicemente” non aveva “il tempo di provare… per dare il livello di spettacolo che devo dare”, ma alcuni report confermavano che le vendite dei biglietti erano piuttosto basse, preannunciando quello che sarebbe potuto essere un sonoro flop. Per il momento, sono in molti a ipotizzare che il suo annuncio sia frutto di una semplice provocazione. Secondo alcuni fan, però, la diva si sarebbe già unita in matrimonio con Kenneth Petty in gran segreto, un rumors che, qualora fosse confermato, avvalorerebbe la sua determinazione a tagliare i ponti con il mondo della musica. La BBC fa sapere inoltre che la sua etichetta discografica, per il momento, non ha commentato il suo ritiro.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄 — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) September 5, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA