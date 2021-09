Nicki Minaj non vaccinata salta il Met Gala/ “Un amico è diventato impotente…”

L’assenza di Nicki Minaj al Met Gala di quest’anno si è fatta notare: il motivo è il vaccino anti Covid-19, che l’artista ha deciso di non fare ancora. Lo ha ammesso lei stessa mediante un tweet in cui spiega che “vogliono che tu sia vaccinato per il Met“, scrivendo che se lo farà non sarà per l’evento, ma solo dopo aver fatto abbastanza ricerche a riguardo.

Nicki Minaj si starebbe dunque informando prima di sottoporsi alla vaccinazione. Nel frattempo ha invitato i suoi follower di Twitter a proteggersi e a utilizzare la mascherina con due corde “che stringe la testa e la faccia”. La rapper statunitense è stata assente anche agli MTV VMAs e, sempre con un tweet, ha spiegato di non aver partecipato proprio a causa del Coronavirus, che ha contratto durante le riprese di un video.

Nicki Minaj: “Un amico di mio cugino è diventato impotente”

Nicki Minaj non ha nascosto dunque i suoi dubbi in merito al vaccino anti Covid-19, ammettendo di voler fare abbastanza ricerche prima di decidere di farlo. Su Twitter ha rivelato un’ulteriore cosa, che molto probabilmente ha contribuito a farla fermare a riflettere: “Mio cugino a Trinidad non vuole fare il vaccino perché un suo amico lo ha fatto ed è diventato impotente. I suoi testicoli si sono gonfiati. Il suo amico era a poche settimane dal matrimonio, che ora è stato annullato”.

Infine, la Minaj dedica delle parole ai suoi follower, consigliando di essere davvero sicuri della decisione che prendono evitando di fare una cosa perché obbligati: “Prega e assicurati di essere a tuo agio con la tua decisione, senza essere vittima di bullismo“. Nicki Minaj è protagonista della scena musicale mondiale da undici anni, quando nel 2010 ha pubblicato il suo primo album in studio “Pink Friday”. Tra i suoi ultimi successi c’è il singolo “Say So” del 2020 in collaborazione con Doja Cat. All’inizio del 2021 ha invece ri-pubblicato il suo mixtape del 2009 “Beam Me Up Scotty”.

They want you to get vaccinated for the Met. if I get vaccinated it won’t for the Met. It’ll be once I feel I’ve done enough research. I’m working on that now. In the meantime my loves, be safe. Wear the mask with 2 strings that grips your head & face. Not that loose one 🙏♥️ — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021





