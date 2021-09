Nicky Nicolai e Stefano Di Battista/ “Primo incontro? Era destino ma abbia litigato”

Nicky Nicolai e Stefano Di Battista sono una coppia sul palco e nella vita. Il musicista e la cantante fanno coppia fissa da circa 30 anni e nel corso della nuova puntata di Dedicato, il programma di Rai 1 condotto da Serena Autieri, raccontano il loro primo incontro, diventato poi l’incipit di un grande amore.

“Ci siamo incontrati ad un concerto di Rossana Casale, era nel 1991. – ha esordito la Nicolai – Io ero lì messa un po’ in disparte, tanto che vedevo solo la Casale sul palco, non avevo visto lui. Quando l’ho visto credevo fosse uno che lavorava lì, trasportava le cose. Mi ha fatto sin da subito simpatia. Poi siamo andati a cena con tutto il gruppo e la stessa Rossana e lì ho scoperto che invece lui ha suonato il sax”. Un incontro scritto nel destino, tanto che Di Battista ricorda “Io sostituivo un sassofonista che non stava bene, quindi stavo lì solo quel giorno.”

Eva Riccobono: "Con Mammitudine racconto la verità nuda e cruda"/ "Noi donne..."

Nicky Nicolai e Stefano Di Battista, dall’amore alla musica: 30 anni insieme

Un primo incontro sì scritto nel destino ma subito molto movimentato. “Abbiamo litigato subito, la prima sera. – ha infatti ammesso Stefano Di Battista – E da lì sono passati poi 30 anni insieme”. Tanti anni insieme, fatti d’amore e di musica ma anche di consueti problemi di coppia. Ma com’è iniziata la loro collaborazione artistica? “Dopo varie litigate, abbiamo iniziato a fare progetti, dischi, serate…”, raccontano. “Lui non mi riteneva all’altezza”, ha scherzato lei, spiegando che “Lui era propiettato a quel momento in altro, io anche venivo da certi progetti televisivi…” Pian piano, però, anche i loro percorsi musicali si sono incontrati, portando alla nascita di un bellissimo successo.

Gemma Galgani "Seno rifatto? Ero giù di morale"/ Lunga convalescenza e niente vacanze

LEGGI ANCHE:

Sidharth Shukla è morto/ L'attore stroncato a 40 anni da un attacco di cuore

© RIPRODUZIONE RISERVATA