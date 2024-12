Chi è Nico Acampora, l’ideatore di PizzAut: “Mio figlio Leo è la mia forza”

Nella puntata di oggi di Domenica In è ospite Nico Acampora, ideatore del progetto PizzAut, la prima pizzeria gestita esclusivamente da persone autistiche. Acampora in un’intervista di alcuni anni fa ha rivelato com’è nato il suo ambizioso progetto che oggi è una realtà: “Ho un figlio autistico e l’intuizione che avrebbe poi cambiato la nostra vita l’ho avuta nel 2019 osservandolo impastare felicemente una pizza con la sua mamma, mia moglie. Vedendo lui, un bambino di dieci anni con una forma severa di autismo, svolgere un compito simile, mi sono convinto che anche tanti altri ragazzi come lui avrebbero potuto imparare a farlo, non solo per gioco, ma anche per apprendere un mestiere.”

Chi è Nico Acampora ospite oggi a Domenica In? Classe 1971 è nato a Napoli il 30 luglio e da sempre vive a Cernusco sul Naviglio (MI), nei primi anni ’90 ha iniziato a lavorare come educatore ma l’esperienza familiare con il figlio Leo, con una forma severa di autismo. lo ha spinto ad ideare PizzAut, un progetto che oggi vanta due ristoranti, uno a Cassina de’ Pecchi (MI) e l’altro a Monza. Grazie alla sua idea ha ricevuto l’Ambrogino d’oro nel 2021, è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica nel 2022 e, nel 2023, il Parlamento europeo gli ha assegnato il premio Cittadino Europeo.

È stato colpito da un malore Nico Acampora durante un evento benefico di cui era tra i fondatori con gli Elio e Le Storie Tese a Monza dove migliaia di spettatori si sono riuniti allo stadio e centinaia di persone in piazza in centro per parlare di inclusività e assaggiare le pietanze dei food truck. Cos’era successo in quell’occasione lo ha rivelato lo stesso Acampora sui social spiegando di essere finito in Pronto Soccorso a causa di un lieve dolore al petto, probabilmente un infarto e pressione alta, per fortuna però tutto si è risolto nel migliore dei modi: “Ho trascorso la notte al Pronto Soccorso ma sto bene. Dovrò fare degli accertamenti nei prossimi giorni, ma sto bene”