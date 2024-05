Nico Cutugno, chi è il figlio di Toto Cutugno/ “Un bravo ragazzo italiano su cui il paese dovrebbe puntare”

Nico Cutugno è il solo ed unico figlio del grandissimo Toto Cutugno, il cantautore italiano scomparso all’età di 80 anni a causa di un cancro alla prostata. Dopo un periodo iniziale di distacco, padre e figlio erano riusciti a costruire un bellissimo rapporto fatto di grande complicità. Nicolo, infatti, è nato da una relazione extraconiugale che il cantante Toto ha vissuto con una donna di nome Cristina. Inizialmente Cutugno non voleva riconoscere il ragazzo, ma la moglie Carla una volta venuta a conoscenza del tradimento ha compiuto una grandissimo gesto: ha invitato il marito a riconoscere il ragazzo. Un gesto di cui lo stesso Toto Cutugno ha parlato diverse volte sia in tv che sui giornali: “ero e sono sposato con Carla e volevo un figlio. Questo figlio, Nico, l’avevo avuto da Cristina. Carla poteva cacciarmi di casa, invece mi disse di riconoscerlo e dargli il mio cognome”.

Carla Cutugno, chi è la moglie Toto Cutugno/ Il tradimento del cantante:"poteva cacciarmi di casa invece..."

Ma chi è Nicolo Nico Cutugno? Classe 1989, Nico è l’unico figlio di Toto Cutugno che l’ha sempre descritto con parole di grande affetto. “E’ uno di quei tanti bravi ragazzi italiani sui quali il nostro Paese dovrebbe puntare” – ha detto il papà. Nico .

Il rapporto tra Toto Cutugno e il figlio Nico

Dopo averlo riconosciuto legalmente, Toto Cutugno e il figlio Nico sono stati insperabili. Anzi il cantante de “L’Italiano” è stato un padre presente e accogliente. Proprio lui dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni si era descritto così come padre: “merito 10 in lealtà. A mio figlio Nico ho sempre insegnato a vivere senza mancare di rispetto a nessuno”. Anche Nico ha insegnato tantissimo a lui come ha confessato proprio l’artista: “mi ha insegnato ad essere sincero”. Il rapporto tra i due si è fatto ancora più forte quando Nico si è trasferito a Milano potendo così “viversi” il padre ancora più spesso.

Testo completo “L'italiano” di Toto Cutugno/ Video, cover a Sanremo 2024

Proprio Toto Cutugno qualche anno fa sui social scrisse una bellissima dedica all’amato figlio in occasione del suo compleanno: “Nico è la mia luce. Grazie a Dio ora vive a Milano e siamo quasi sempre insieme”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA