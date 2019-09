Nicola Carraro come Mara Venier/ “A grande richiesta, ecco a voi… Claudietto”

Nicola Carraro, esattamente come Mara Venier, è innamorato pazzo del piccolo Claudio, figlio di Paolo Capponi, secondogenito di Mara Venier. Il piccolo è diventato una vera star su Instagram dove sia nonna Mara che nonno Nicola condividono spesso foto e video delle sue imprese. Mentre Mara Venier era a Napoli per ritirare il premio “San Gennaro Day”, Nicola Carraro, sul proprio profilo social, ha condiviso un simpatico video in cui Claudietto si trasforma in motociclista. Simpatico e divertito, il bambino corre in casa e si tuffa, con la moto, tra le braccia di nonna Mara Venier. “A grande richiesta ecco a voi Claudietto detto Iai”, scrive Nicola Carraro a corredo del video. Non è la prima volta che il marito di Mara Venier pubblica immagini del piccolo Claudio la cui nascita ha portato il buonumore in famiglia. Lo stesso Nicola, infatti, in una precedente occasione ha scritto: “Claudietto detto Iaio irradia di buon umore e serenità la nostra felice vacanza, una meraviglia”.

NICOLA CARRARO E MARA VENIER: TUTTI PAZZI PER CLAUDIETTO

Il piccolo Claudio ha conquistato il cuore di tutti. Bellissimo e simpatico, il bambino oltre ad allietare le giornate della sua famiglia, grazie ai video che pubblicano Mara Venier e Nicola Carraro, strappa un sorriso anche a tutti i followers dei nonni. “Che meraviglia di bambino”, “ed ecco a voi il più simpatico e divertente personaggio del web.. Claudietto, detto Iaio”, “Che tesoro di bimbo…è la felicità dei nonni e della vita”, scrivono i followers. C’è anche si complimenta con Nicola Carraro per l’amore che dona alla moglie e a tutta la sua famiglia: “lei è una bellissima persona, innamorato di sua moglie e della sua famiglia, traspare in ogni post che pubblica”, “Che meraviglia, mettete così tanta allegria a vedervi nella vostra quotidianit”, aggiungono altri utenti.





