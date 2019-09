Nicola Carraro a Mara Venier “Sei agitata?”/ Video, il ritorno da oggi a Domenica In

E’ tutto pronto per l’inizio della nuova stagione di Domenica In. Dopo i grandi numeri dell’edizione 2018-2019, Mara Venier torna da oggi al timone del classico salotto domenicale di Rai Uno, pronta a ripartire alla grande con la sua solita dose di simpatia, genuinità, e professionalità. In vista dell’appuntamento di questo pomeriggio, il marito della Mara nazionale, Nicola Carraro, ha pubblicato un video sulla propria pagina Instagram, in cui “anticipa” il programma di oggi. Nel filmato si sente la voce di Nicola che si rivolge a Mara Venier nella loro abitazione: “Buongiorno – dice lui – dove andiamo oggi, a fare cosa?”. La conduttrice replica: “Andiamo a Domenica In, inizia Domenica In”. Carraro quindi risponde “mooolto bene”, girando poi lo schermo dello smartphone che va ad inquadrare un vaso con dei bellissimi fiori bianchi su un tavolino, molto probabilmente un regalo in vista appunto della nuova stagione.

MARA VENIER PRONTA PER DOMENICA IN: “SONO AGITATA”

“Ci sono i fiori – prosegue il marito della Venier – evviva, viva Mara Venier, in grande forma”, poi lo stesso domanda: “Sei agitata”, e lei replica più volte “Sì, dai andiamo che sono in ritardo”. Nonostante una carriera trentennale, Mara è ancora emozionata in vista della “prima”, ma del resto è normale quando si ama il proprio lavoro e si è coinvolti in maniera totale, non vivendolo solo marginalmente. “Dopo un lungo momento di riflessione – ha confessato ieri all’agenzia Ansa la stessa Mara – ho deciso di rifare Domenica in. Mi ha convinto l’enorme ondata di amore che mi è arrivata dal pubblico nella scorsa stagione, non me l’aspettavo”. Piccola curiosità, il duello con la nemica/amica Barbara D’Urso non ricomincerà quest’oggi visto che la regina di Canale 5 non andrà in onda con Domenica Live per via di uno studio non ancora pronto.





