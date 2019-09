Mara Venier/ Trionfa con Domenica In e “resuscita” perfino i morti

Mara Venier si conferma la regina della domenica. La nuova edizione di “Domenica In” parte alla grande con ascolti record e un parterre di ospiti da far invidia alla “concorrenza”. Al centro dello studio c’è sempre lei, la Zia Mara che con allegria e spensieratezza accompagna il telespettatore in un pomeriggio alla scoperta degli ospiti arrivati in studio per raccontarsi ai microfoni della conduttrice. Più che interviste, la Venier chiacchiera con il suo interlocutore creando uno scambio sincero e naturale di battute e confidenze molto apprezzate dai telespettatori. Interviste mai banali, anzi che regalano al pubblico un ritratto inedito del protagonista ospite. Durante la prima puntata in apertura è toccato ad Amadeus raccontarsi tra lavoro e vita privata. Il conduttore de “I Soliti Ignoti” ha parlato del suo prossimo impegno lavorativo: il Festival di Sanremo 2020 dove ricoprirà il duplice ruolo di conduttore e direttore artistico.

Mara Venier e le sue ‘chiacchierate’ con gli ospiti a Domenica In

Una lunga chiacchierata quella tra Mara Venier e Amadeus, proprio come farebbero due amici di lunga data seduti al tavolino di un bar. Per il conduttore però dopo la parentesi “Sanremo”, arrivo un momento davvero emozionante visto che in studio a raggiungerlo ci sono la moglie Giovanna Civitillo e il figlio Josè, chiamato così in onore dell’ex allenatore dell’Inter. L’intervista entra così nel vivo con il racconto del matrimonio e alcuni video che commuovono Amadeus, la moglie Giovanna e la stessa padrona di casa. Non da meno è stata l’intervista di Romina Power, grandissima amica di Mara che ha preso un aereo da Los Angeles per arrivare a Roma. La ex moglie di Al Bano anche lo scorso anno è stata ospite di diverse puntate di Domenica In e la Zia Mara non poteva non cominciare questo nuovo ciclo di puntate proprio con lei. Durante l’intervista Romina ha parlato della famiglia e della nascita di Cassia Ylenia, la seconda figlia di Cristel Carrisi. La Power ha poi confidato l’emozione e come è bello sentirsi nonna: “Io mi sono commossa tutte e due le volte, già quando Cristel mi ha annunciato che era incinta, figuriamoci poi quando ho visto questi due bambini. Da nonna mi viene da pensare che questo ruolo è bellissimo però anche un po’ frustrante: ci si affeziona tanto a questi esserini che sono angeli che scendono tra noi, e poi ci si accorge che non si hanno poteri decisionali perché spetta ai genitori prendere le decisioni che li riguardano”.

Mara Venier resuscita anche i morti a Domenica In

Ad impreziosire l’intervista di Romina Power anche la presenza di Cristel Carrisi in collegamento da casa, che ha parlato della madre definendola una nonna molto rock. Ma non finisce qui, visto che durante l’intervista Romina Power ha parlato delle sue gravidanze ricordando anche la sua ostetrica Mirella.” Ci sentivamo, perché poi è morta” dice Romina, ma la Zia Mara è riuscita in un miracolo: resuscitare l’ostetrica Mirella che a sorpresa arriva in studio per salutare la sua carne amica. Una gaffe diventata, manco a dirlo, virale e ricercatissima sul web. La prima puntata di Domenica In è poi proseguita con l’intervista a Giulia De Lellis, fresca di uscita del suo primo libro, con Orietta Berti presenza fissa di questa edizione e con i due attori Daniele Liotti e Rocio Munoz Morales protagonisti di “Un passo dal cielo”.



