Nicola Carraro, marito Mara Venier/ “Ventuno anni di grandi gioie e amore”

Nicola Carraro è il marito di Mara Venier, la regina della domenica di Rai1. Un grande amore quello che lega la conduttrice e l’ex produttore cinematografico, oggi editore. Proprio in questi giorni la coppia ha festeggiato 15 anni di matrimonio che, sommati ai sei anni di fidanzamento fanno bene 21 anni d’amore! Per l’occasione Nicola ha fatto pervenire alla sua amata Mara centouno rosse rosse che la conduttrice ha voluto condividere con tutti i suoi follower su Instagram.

Non solo, sulla sua pagina Instagram la Venier ha voluto celebrare questo giorno così importante pubblicando la sua foto in abito da sposa proprio accanto al suo amato Nicola: “buon anniversario amore mio. Quindici anni oggi, saranno ventuno a settembre. Chi l’avrebbe mai detto?”. Il marito non ha esitato a risponderle scrivendo: “è oggi sono quindici anni di matrimonio piu 6 di fidanzamento fa 21 siamo maggiorenni”. La coppia si è sposata il 28 giugno del 2006 a Roma durante una cerimonia di matrimonio celebrata dal sindaco di allora Walter Veltroni.

Nicola Carraro: “con Mara Venier ci siamo trovati ormai non più bambini”

Che dire: Nicola Carraro e Mara Venier sono più innamorati che mai! La coppia sui social ha celebrato il quindicesimo anniversario di matrimonio ricevendo migliaia di auguri da parte dei fan e non solo. Tantissimi i personaggi noti che hanno voluto festeggiarli con un augurio speciale: da Valeria Marini a Monica Setta. Una vita insieme quella tra l’editore di successo e la zia più amata d’Italia. Un amore nato in età adulta che lo stesso ex produttore cinematografico ha raccontato così in una intervista dello scorso anno a Novella2000: “io e Mara ci siamo trovati ormai non più bambini, vent’anni e passa fa. Lei aveva avuto una vita, io la mia”: Non solo, l’ex produttore cinematografico ha poi aggiunto: “abbiamo dato e abbiamo ricevuto. Nessun rimpianto, lei ha avuto due figli, io tre figli, amori, abbandoni, qualche delusione, molte felicità. Poi ci siamo incontrati, sembrava che tutto ci legasse, ed era vero”.

