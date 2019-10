Nicola Cavallaro, Over/ Video: al secondo Live tra trap e blues (X Factor 2019)

Nicola Cavallaro, classe 1991, è uno dei tre cantanti scelti da Mara Maionchi per la categoria Over di X Factor 13. Il ragazzo si è presentato alle Audition interpretando “Iron Sky” di Paolo Nutini, poi ha cantato “Someone you loved” di Lewis Capaldi ai Bootcamp e infine “Leave a light on” di Tom Walker agli Home Visit. Prima dell’inizio dei Live Show, Nicola Cavallaro è stato protagonista di un’accesa polemica. Nel 2017, infatti, ha partecipato a The Voice France, arrivando fino alla finale, classificandosi quarto. Dopo la partecipazione al talent show ha firmato un contratto di cinque anni con la Universal Music France e nel dicembre 2017 è anche uscito con un suo singolo che annunciava il suo primo album, “Monster”. Su questa polemica, Mara Maionchi si è espressa chiaramente durante la conferenza stampa: “Se non me lo hanno detto, evidentemente non aveva alcun valore questa notizia, le esperienza contano tanto nella vita e aiutano a trovare la strada giusta”.

Nicola Cavallaro: il secondo Live sarà “una bomba”

Nel primo Live Show di X Factor 13, Nicola Cavallaro si è esibito con “This is America” di Childish Gambino. Con questo brano, è riuscito a tenere testa ad una canzone molto importante ricevendo i complimenti dei giudici ad eccezione di Samuel che lo ha trovato in difficoltà ad entrare nella ritmica del pezzo. Nicola è comunque riuscito a superare tranquillamente la manche e ad aggiudicarsi un posto sicuro per il secondo live. Questa sera, giovedì 31 ottobre, Nicola Cavallaro tornerà sul palco di X Factor con “All Town Roads” di Lil Nas X feat Billy Ray Cyrus, brano che unisce trap e blues. “Vi sto preparando tantissime sorprese. Il secondo Live sarà una bella bomba. Con Mara ne abbiamo parlato, vogliamo fare un bel percorso“, ha detto Nicola in un video diario, sperando di restare dentro il talent show più tempo possibile. Clicca qui per vedere il vlog di Nicola Cavallaro. Sui social, il catanese sta raccogliendo molti apprezzamenti: “Sei su un altro livello: voce spettacolare, performer nato. Non vedo l’ora di vederti ancora” e “Tu spacchi troppo sei illegale“, hanno scritto due utenti. Un fan si sbilancia: “Per me vinci tu. Ti sei posto bene sullo schermo, hai voluto far vedere di te la tua parte più vulnerabile in contrasto con le scelte di vita che hai fatto, il tutto condito da una voce ruvida che ti gratta la pelle fino a far venire i brividi“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA