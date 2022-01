Nicola Del Freo, fidanzato di Virna Toppi/ “Fatti tanti sacrifici per…”

Nicola Del Freo è il fidanzato della ballerina ventottenne Virna Toppi. Accomunati dallo stesso lavoro, anche lui è un professionista affermato nel campo della danza, sono innamoratissimi l’uno dell’altro e hanno grandi progetti per il loro futuro. Lui, recentemente, è diventato primo ballerino del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, in occasione dello spettacolo con Martina Arduino in ‘Don Chisciotte’ di Nureyev, andato in scena al Teatro degli Arcimboldi nel mese di ottobre.

Per il ballerino è stato un grande salto in avanti, un sogno che si è realizzato prima di quanto avrebbe mai immaginato: “Ci ho sempre sperato, nei miei desideri più profondi c’era la danza, nei sogni diventare primo ballerino”, ha raccontato in una bella intervista rilasciata in autunno a Il Giorno.

Nicola del Freo e la spinta dei genitori: “Sono stati eccezionali”

Nella medesima intervista, Nicola Del Freo aveva sottolineato l’importanza di credere nei propri sogni e di quanto fosse fondamentale agire concretamente per realizzarli. Nel suo caso si è allenato molto, puntando al miglioramento continuo: “In attesa del concorso, vi ho lavorato tanto, ho partecipato a produzioni importanti sempre impegnandomi molto, cercando di dare il meglio di me”.

Per quanto riguarda la sua carriera, sappiamo che si è formato all’Hamburg Ballett Schule John Neumeier, a quattordici anni infatti ha lasciato la mia famiglia per inseguire il suo sogno. “I miei sono stati eccezionali, sono figlio unico, hanno pensato solo a me, al mio futuro, hanno fatto tanti sacrifici. Ora sono molto felici di sapermi a Milano”, ha raccontato sulle pagine de Il Giorno il talentoso ballerino.

