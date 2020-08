Nicola di Bari e la moglie Agnese Girardello/ “Aver vissuto con te è stato molto importante per come tu sei”

Nicola di Bari è stato uno dei sostenitori dell’hashtag #Iorestoacasa, lanciato durante lo scoppio della pandemia. Il noto cantante ha rivolto infatti un appello a tutti i sardi, con cui ha sempre avuto un forte legame, e ha invitato loro di rimanere a casa il più possibile. “Ho dei ricordi bellissimi legati a questa terra e ai sardi, a cui sono legato da un affetto profondo”, ha dichiarato alcuni mesi fa all’Ansa, “non vedo l’ora di tornare in Sardegna, lo farò appena la situazione lo permetterà”. Oggi, martedì 18 agosto 2020, Nicola Di Bari sarà ospite di C’è tempo per in compagnia della moglie Agnese Girardello. Intanto sui social, il cantautore ha già fatto sapere a tutti i suoi fan che il tour previsto per quest’anno è stato rimandato al 2021. Secondo le previsioni di Di Bari, il giro di live occuperà l’intero anno e lo vedrà toccare diverse importanti città d’Italia. Per ora non si conoscono le tappe previste per la tournée, che verranno delineate nei prossimi mesi. “Abbiamo offerte per visitare molti paesi e naturalmente vi terremo aggiornati“, hanno scritto i componenti del suo staff su Facebook.

NICOLA DI BARI, IL RAGAZZO DI ZAPPONETA

Nicola Di Bari non ha mai nascosto il suo folle amore per la moglie Agnese Girardello. La consorte infatti rientra al primo posto della sua scala valori, seguito dai figli e poi naturalmente la sua amata Zapponeta e la Puglia in generale. “Chi mai l’avrebbe detto che un ragazzo di Zapponeta, dopo la vittoria di un concorso canoro a Bari e la conseguente scrittura di tre mesi a Milano, avrebbe spiccato il volo nel difficile mondo della musica leggera?”, ha dichiarato dieci anni fa alla Gazzetta del Mezzogiorno, in occasione del suo 70° compleanno. Tutto merito di quella voce roca, che gli ha permesso di presentarsi sul palco in tutti i giorni della sua vita. “Per me il canto è un gioco”, ha

aggiunto, “e questo gioco vorrei che durasse il più possibile su un palcoscenico”. Anche le dediche d’amore alla moglie non sono mai mancate: “Aver vissuto con te è stato molto importante per come tu sei, per come ci siamo trovati”, ha dichiarato il cantautore l’anno scorso a Storie Italiane, “Le nostre erano due culture differenti, i primi momenti sono stati difficili, ma poi è iniziato il nostro romanzo”. Splendide parole d’amore che non sono mai mancate nelle interviste rilasciate da Di Bari nel corso del tempo. “La musica è la mia vita, ma niente può sostituire mia moglie e i miei quattro figli”, ha dichiarato infatti al settimanale Gente nei mesi scorsi, in seguito al successo del film Tolo Tolo di Checco Zalone.



