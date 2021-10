Nicola, figlio di Pago e Miriana Trevisan/ Il cantante: “è abituato a non vederla”

Nicola Settembre è il figlio del cantante Pago e della showgirl Miriana Trevisan. Benché i suoi genitori non stiano più insieme da tempo, entrambi hanno trovato un perfetto equilibrio nel loro rapporto. E non hanno alcuna intenzione di minarlo, soprattutto per il bene del simpaticissimo ‘Nicolino’ che è legato profondamente ad entrambi. Nelle scorse puntate del Grande Fratello VIP, abbiamo visto Pago entrare nella casa per una sorpresa alla sua ex moglie, a cui ha portato i saluti e la carica del figlio Nicola.

La concorrente gieffina, molto spesso, si preoccupa di cosa potrebbe pensare il suo bambino, se la vedesse avvicinarsi ad uno degli uomini della casa. In particolar modo si riferisce alla conoscenza con Nicola Pisu, con cui sta tentando di mantenere le distanze nonostante una forte attrazione fisica e mentale.

Pago: “Miriana e mio figlio sono abituati a stare lontani, come del resto io..”.

Pago ha voluto in qualche modo rassicurare e rincuorare Miriana, facendole sentire a distanza tutto il calore di Nicola, che non smette mai di seguirla. “Venerdì sera io e Nicola facciamo la ‘guerra’ per gestire il telecomando perché io, di tanto in tanto, voglio cambiare canale e guardare Tale e Quale Show”, ha raccontato il cantante sardo in una intervista al magazine Nuovo. Sulla nostalgia e la lontananza dalla madre, Pago ha ridimensionato la questione spiegando che il figlio Nicola è forte. E anche Miriana lo è: “È abituata ad avere nostro figlio lontano, come del resto lo sono io… Ormai Nicola sta con me anche per diverse settimane di seguito durante l’anno […] Spero viva questa esperienza all’insegna della spensieratezza e del divertimento”, ha concluso Pago.

