Nicola Lagioia da Roberto Bolle a Danza con me/ Con una riflessione sul tango

La sera di Capodanno su Rai 1 andrà in onda il consueto show di Roberto Bolle Danza con me in cui, oltre a numerosi ospiti appartenenti al mondo della danza e della musica parteciperanno al programma anche altre personalità di spicco del mondo del cinema, della televisione e della letteratura. Uno tra questi sarà lo scrittore e conduttore radiofonico Nicola Lagioia.

Nicola Lagioia ha esordito nel mondo della letteratura con il libro intitolato “Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj (Senza risparmiare se stessi)” pubblicato nel 2001 e successivamente La Ferocia che l’ha portato alla vittoria del Premio Strega 2015.

Chi è Nicola Lagioia lo scrittore dalle mille sfaccettature

Nicola Lagioia dal 2017 ricopre il ruolo di direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino oltre ad avere esperienza nel campo televisivo, come conduttore su Rai 5 e Rai Storia. Tra le sue tante attività spicca anche quella di docente universitario all’università “La Sapienza” di Roma e di speaker radiofonico per Radio 3.

Nicola Lagioia è molto attivo sui social e pubblica spesso foto che lo ritraggono con diversi membri della famiglia e di sua moglie Chiara Tagliaferri, anche lei scrittrice e conduttrice radiofonica. Lo scrittore nel 2020 ha partecipato alla 77a Mostra del Cinema di Venezia come giurato.

