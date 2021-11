Nicola Pisu a pezzi per l’assenza del padre Antonello/ “Non lo obbligo a fare nulla”

Nicola Pisu è giù di tono per l’assenza di suo padre nella sua vita. Il concorrente gieffino ha imbroccato una di quelle giornate storte, cominciata coi cattivi pensieri sul suo flirt con Miriana Trevisan e continuata con il riemergere di alcuni sofferenti ricordi del passato. Parlando con Manila Nazzaro e Aldo Montano, Nicola Pisu ha avuto modo di confrontarsi e di ascoltare un parere esterno.

“A volte i genitori sono più bambini dei figli quando i figli diventano grandi, però non bisognerebbe mai dimenticare che si è genitori quindi bisogna sempre essere i primi a fare il passo”, ha detto la sua amica Manila, che lo ha incoraggiato a non tirarsi indietro, qualora il padre dovesse tornare. Dello stesso avviso è il campione Aldo Montano, che ha suggerito a Nicola di non chiudere la porta a priori. “Per me deve essere sempre aperta”, gli ha detto.

Nicola Pisu deluso dal comportamento del padre Antonello: “non obbligo nessuno a fare nulla”

Manila Nazzaro, da buona amica, condivide la sofferenza di Nicola, soprattutto ripensando alla lettera che il ragazzo aveva scritto nella prime settimane di permanenza nella casa. In quell’occasione, Manila sperava che il suo gesto potesse rivelarsi utile a farli riavvicinare. Ma così non è stato. “Ci sta che una persona non abbia voglia di mettersi in televisione a raccontare le proprie mancanze”, le parole di Aldo, che prova ad immedesimarsi nel padre di Nicola.

Secondo l’ex Miss Italia, invece, l’uomo avrebbe dovuto rispondere, anche simbolicamente, alla chiamata del concorrente gieffino, che ora logicamente è un po’ rassegnato e amareggiato. “Io non obbligo nessuno a fare nulla” ha commentato Nicola, sempre più assorto nei suoi malumori.

